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Остін і Умєров обговорили динаміку бойових дій та пріоритети безпекової допомоги для України

Остін і Умєров обговорили динаміку бойових дій та пріоритети безпекової допомоги для України

Київ • УНН

 • 16350 перегляди

Ллойд Остін і Рустем Умєров провели телефонну розмову щодо динаміки бойових дій та пріоритетів безпекової допомоги Україні. Обговорено успішне засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні.

Міністри оборони США та України Ллойд Остін і Рустем Умєров в телефонній розмові обговорили динаміку бойових дій в Україні та пріоритети безпекової допомоги, повідомив прессекретар Міноборони США Пет Райдер на брифінгу 17 вересня, повідомляє УНН

 Деталі 

За словами речника Пентагону Умєров представив Остіну оновлену інформацію про операції та потреби України в засобах. Також очільники оборонних відомств обговорили успішне 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося 6 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. 

Остін підтвердив прихильність США до роботи з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги в боротьбі з російською агресією

- вказав Пет Райдер.

Також додав, що чиновники двох країн пообіцяли підтримувати тісні контакти.

Рамштайн-24: яку допомогу отримає Україна07.09.24, 12:36 • 50435 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
ukrainska-oboronna-kontaktna-hrupaУкраїнська оборонна контактна група
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
pentahonПентагон
lloid-ostinЛлойд Остін
nimechchynaНімеччина
patrik-s-raiderПатрік С. Райдер
ukrainaУкраїна

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