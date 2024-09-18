Остін і Умєров обговорили динаміку бойових дій та пріоритети безпекової допомоги для України
Київ • УНН
Ллойд Остін і Рустем Умєров провели телефонну розмову щодо динаміки бойових дій та пріоритетів безпекової допомоги Україні. Обговорено успішне засідання Контактної групи з питань оборони України у Рамштайні.
Міністри оборони США та України Ллойд Остін і Рустем Умєров в телефонній розмові обговорили динаміку бойових дій в Україні та пріоритети безпекової допомоги, повідомив прессекретар Міноборони США Пет Райдер на брифінгу 17 вересня, повідомляє УНН.
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За словами речника Пентагону Умєров представив Остіну оновлену інформацію про операції та потреби України в засобах. Також очільники оборонних відомств обговорили успішне 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбулося 6 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Остін підтвердив прихильність США до роботи з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги в боротьбі з російською агресією
Також додав, що чиновники двох країн пообіцяли підтримувати тісні контакти.
Рамштайн-24: яку допомогу отримає Україна07.09.24, 12:36 • 50435 переглядiв