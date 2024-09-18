Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров в телефонном разговоре обсудили динамику боевых действий в Украине и приоритеты помощи в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер на брифинге 17 сентября, сообщает УНН.

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По словам представителя Пентагона Умеров представил Остину обновленную информацию об операциях и потребности Украины в средствах. Также руководители оборонных ведомств обсудили успешное 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 6 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

Остин подтвердил приверженность США к работе с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией - указал Пэт Райдер.

Также добавил, что чиновники двух стран пообещали поддерживать тесные контакты.

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