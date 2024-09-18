Киев • УНН
Ллойд Остин и Рустем Умеров провели телефонный разговор о динамике боевых действий и приоритетах помощи Украине в сфере безопасности. Обсуждено успешное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Рамштайн.
Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Рустем Умеров в телефонном разговоре обсудили динамику боевых действий в Украине и приоритеты помощи в сфере безопасности, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер на брифинге 17 сентября, сообщает УНН.
Детали
По словам представителя Пентагона Умеров представил Остину обновленную информацию об операциях и потребности Украины в средствах. Также руководители оборонных ведомств обсудили успешное 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 6 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.
Остин подтвердил приверженность США к работе с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией
Также добавил, что чиновники двух стран пообещали поддерживать тесные контакты.
Рамштайн-24: яку допомогу отримає Україна7 сентября 2024, 09:36 • 50142 просмотра