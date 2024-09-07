Рамштайн-24: какую помощь получит Украина

На 24-м заседании в формате "Рамштайн" объявлен новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов от США, а также взносы от Канады, Великобритании, Нидерландов, Швеции и Испании. Помощь включает вооружение, ракеты, обучение пилотов и поддержку морской обороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны, пишет УНН.

Детали

По данным Минобороны, по итогам 24-го заседания в формате "Рамштайн":

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, в который входят важное вооружение, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS.

объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, в который входят важное вооружение, боевые машины M2 Bradley и ракеты для HIMARS. Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок, что повысит возможности Украины в воздушных операциях. Также Канада выделяет 389 миллионов долларов на пятилетнюю программу обучения украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы FLIT.

предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок, что повысит возможности Украины в воздушных операциях. Также Канада выделяет 389 миллионов долларов на пятилетнюю программу обучения украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы FLIT. Великобритания предоставит Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) стоимостью 162 миллиона фунтов для укрепления противовоздушной обороны.

предоставит Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) стоимостью 162 миллиона фунтов для укрепления противовоздушной обороны. Нидерланды передадут ракеты класса воздух-воздух и материалы для F-16 на сумму 80 миллионов евро, что значительно усилит украинские военно-воздушные силы.

передадут ракеты класса воздух-воздух и материалы для F-16 на сумму 80 миллионов евро, что значительно усилит украинские военно-воздушные силы. Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, подписав Меморандум о взаимопонимании и обязавшись внести 5 миллионов евро для поддержки усилий по разминированию территорий.

присоединилась к коалиции по разминированию, подписав Меморандум о взаимопонимании и обязавшись внести 5 миллионов евро для поддержки усилий по разминированию территорий. Испания предоставит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, которая включает 6 пусковых установок.

предоставит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, которая включает 6 пусковых установок. Одним из важных результатов встречи стало подписание положения коалиции морских возможностей, что поможет усилить оборону Украины на море.

"В этом году Украина делает особый акцент на "морской обороне". Укрепляем позиции на всех фронтах благодаря международной поддержке и героизму наших военных. Вместе приближаем мир и безопасность в Европе", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Умєров закликав міжнародних партнерів інвестувати у виробництво української зброї