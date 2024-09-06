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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умеров призвал международных партнеров инвестировать в производство украинского оружия

Умеров призвал международных партнеров инвестировать в производство украинского оружия

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 16:57  •  8300 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с коллегами из скандинавских и балтийских стран на «Рамштайн». Обсуждались возможности совместного производства украинского оружия и долговременная поддержка Украины.

В пятницу, 6 сентября, на полях «Рамштайн» министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с коллегами скандинавских и балтийских стран. Чиновники обсудили варианты долговременной поддержки Украины. Об этом заявил Умеров, передает УНН.

Детали

На полях Рамштайна провел также важную встречу с министрами обороны скандинавских и балтийских стран - Дания, Норвегия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония. Ключевая тема - новые возможности для совместного производства украинского оружия. Обратился к партнерам с призывом расширить сотрудничество в этой сфере

- рассказал Умеров. 

По его словам, первый пример уже продемонстрировала Дания, профинансировав прямую закупку украинского оборонного оборудования через Минобороны Украины.

Умеров подчеркнул, что  Украине нужно больше таких инициатив для укрепления  обороноспособности

Министр заявил, что Украина имеет широкий портфель технологий, который может стать основой для сотрудничества:. Это в частности 

1. Производство украинских ракет.

2. Дроны различного назначения - разведывательные, боевые, дальнобойные.

3. Наземные роботизированные комплексы для поддержки операций на поле боя.

4. Системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним,

Экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин заявил, что Литва выделит 10 миллионов евро на закупку украинского дрона «Паляница».

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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