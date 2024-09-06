Литва виділила 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона "Паляниця" - Камишін
Київ • УНН
На базі "Рамштайн" Україна представила партнерам свої оборонні можливості. Литва виділить €10 млн на закупівлю українського дрона "Паляниця", а Данія придбає 18 САУ "Богдана".
На військовій базі "Рамштайн" у Німеччині Україна презентувала міжнародним партнерам виробничі спроможності власної оборонної промисловості. Про це розповів ексочільник Мінстратегпрому Олександр Камишін, передає УНН.
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За його словами, під час зустрічі з партнерами Київ закликав партнерів закуповувати більше озброєння саме в українських виробників. Камишін відзначив Данію, яка перша оголосила про купівлю 18 САУ "Богдана".
Отримали нове підтвердження від міністра оборони Литви про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю української ракети-дрона Паляниця! Скоро ще більше російських міст вивчатимуть такі милозвучні українські слова
Український дрон "Паляниця": таємнича зброя проти російської авіації01.09.24, 03:41 • 25755 переглядiв
Окрім того, представники України запросили міністрів оборони та їх оборонні компанії до України на другий міжнародний форум оборонних індустрій DFNC2 - Defense Industry Week на початку жовтня.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 10 серпня, відбулося перше і успішне бойове застосування нової української зброї - ракети-дрона "Паляниця".