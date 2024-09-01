Український дрон "Паляниця": таємнича зброя проти російської авіації
Київ • УНН
Український реактивний дрон "Паляниця" може стати ефективним засобом знищення ворожих літаків на аеродромах. Експерт підкреслює важливість масового виробництва цих дронів для впливу на хід бойових дій.
Український реактивний дрон "Паляниця" залишається таємничим інструментом у боротьбі проти російського агресора. За словами військового експерта Павла Нарожного, це реактивний дрон довжиною 2-2,5 метра, зі швидкістю від 400 до 600 км/год. Деталі щодо його навігаційної системи невідомі, а ймовірна боєголовка може сягати максимум 40 кг, передає УНН.
Деталі
"На жаль, це невеликий дрон. Але в нього є плюси", — зазначив Нарожний.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що вартість одного такого дрона становить до 1 мільйона доларів, але наразі ведуться роботи, щоб здешевити виробництво.
Нарожний підкреслив, що масове виробництво дронів "Паляниця" могло б суттєво вплинути на хід бойових дій: "Якщо ми зможемо виробляти десятки, а краще сотні таких дронів, ми зможемо ефективно знищувати ворожі Су-34 на їхніх аеродромах, оскільки засобів ППО у противника не вистачає".
Поява "Паляниці" відкриває нові можливості для українських збройних сил у знищенні важливої авіаційної техніки противника, що підвищує загальну ефективність оборони країни.
Федоров: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця" вартістю до 1 млн доларів28.08.24, 02:05 • 23354 перегляди