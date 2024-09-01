Украинский дрон «Паляница»: таинственное оружие против российской авиации
Киев • УНН
Украинский реактивный дрон «Паляница» может стать эффективным средством уничтожения вражеских самолетов на аэродромах. Эксперт подчеркивает важность массового производства этих дронов для влияния на ход боевых действий.
Украинский реактивный дрон «Паляница» остается таинственным инструментом в борьбе против российского агрессора. По словам военного эксперта Павла Нарожного, это реактивный дрон длиной 2-2,5 метра, со скоростью от 400 до 600 км/ч. Детали относительно его навигационной системы неизвестны, а вероятная боеголовка может достигать максимум 40 кг, передает УНН.
Детали
«К сожалению, это небольшой дрон. Но у него есть плюсы», - отметил Нарожный.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что стоимость одного такого дрона составляет до 1 миллиона долларов, но сейчас ведутся работы, чтобы удешевить производство.
Нарожный подчеркнул, что массовое производство дронов «Паляница» могло бы существенно повлиять на ход боевых действий: «Если мы сможем производить десятки, а лучше сотни таких дронов, мы сможем эффективно уничтожать вражеские Су-34 на их аэродромах, поскольку средств ПВО у противника не хватает».
Появление «Паляницы» открывает новые возможности для украинских вооруженных сил в уничтожении важной авиационной техники противника, что повышает общую эффективность обороны страны.
Федоров: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця" вартістю до 1 млн доларів27 августа 2024, 23:05 • 22903 просмотра