Украинский дрон «Паляница»: таинственное оружие против российской авиации

Украинский реактивный дрон «Паляница» остается таинственным инструментом в борьбе против российского агрессора. По словам военного эксперта Павла Нарожного, это реактивный дрон длиной 2-2,5 метра, со скоростью от 400 до 600 км/ч. Детали относительно его навигационной системы неизвестны, а вероятная боеголовка может достигать максимум 40 кг, передает УНН.

Детали

«К сожалению, это небольшой дрон. Но у него есть плюсы», - отметил Нарожный.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что стоимость одного такого дрона составляет до 1 миллиона долларов, но сейчас ведутся работы, чтобы удешевить производство.

Нарожный подчеркнул, что массовое производство дронов «Паляница» могло бы существенно повлиять на ход боевых действий: «Если мы сможем производить десятки, а лучше сотни таких дронов, мы сможем эффективно уничтожать вражеские Су-34 на их аэродромах, поскольку средств ПВО у противника не хватает».

Появление «Паляницы» открывает новые возможности для украинских вооруженных сил в уничтожении важной авиационной техники противника, что повышает общую эффективность обороны страны.

Федоров: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця" вартістю до 1 млн доларів