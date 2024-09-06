Литва выделила 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница" - Камышин

На военной базе "Рамштайн" в Германии Украина представила международным партнерам производственные возможности собственной оборонной промышленности. Об этом рассказал экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, передает УНН.

Детали

По его словам, во время встречи с партнерами Киев призвал партнеров закупать больше вооружения именно у украинских производителей. Камышин отметил Данию, которая первая объявила о покупке 18 САУ "Богдана".

Получили новое подтверждение от министра обороны Литвы о выделении 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона Паляница! Скоро еще больше российских городов будут изучать такие благозвучные украинские слова - рассказал экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Український дрон "Паляниця": таємнича зброя проти російської авіації

Кроме того, представители Украины пригласили министров обороны и их оборонные компании в Украину на второй международный форум оборонных индустрий DFNC2 - Defense Industry Week в начале октября.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 10 августа, состоялось первое и успешное боевое применение нового украинского оружия - ракеты-дрона "Паляница".