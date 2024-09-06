Литва выделила 10 миллионов евро на закупку украинской ракеты-дрона "Паляница" - Камышин
Киев • УНН
На базе «Рамштайн» Украина представила партнерам свои оборонные возможности. Литва выделит €10 млн на закупку украинского дрона «Паляница», а Дания приобретет 18 САУ «Богдана».
На военной базе "Рамштайн" в Германии Украина представила международным партнерам производственные возможности собственной оборонной промышленности. Об этом рассказал экс-глава Минстратегпрома Александр Камышин, передает УНН.
Детали
По его словам, во время встречи с партнерами Киев призвал партнеров закупать больше вооружения именно у украинских производителей. Камышин отметил Данию, которая первая объявила о покупке 18 САУ "Богдана".
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Кроме того, представители Украины пригласили министров обороны и их оборонные компании в Украину на второй международный форум оборонных индустрий DFNC2 - Defense Industry Week в начале октября.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 10 августа, состоялось первое и успешное боевое применение нового украинского оружия - ракеты-дрона "Паляница".