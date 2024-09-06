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Умєров закликав міжнародних партнерів інвестувати у виробництво української зброї

Умєров закликав міжнародних партнерів інвестувати у виробництво української зброї

Київ • УНН

 • 66455 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з колегами зі скандинавських та балтійських країн на "Рамштайні". Обговорювалися можливості спільного виробництва української зброї та довготривала підтримка України.

У п'ятницю, 6 вересня, на полях "Рамштайну" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з колегами скандинавських та балтійських країн. Високопосадовці обговорили варіанти довготривалої підтримки України. Про це заявив Умєров, передає УНН.

Деталі

На полях Рамштайну провів також важливу зустріч з міністрами оборони скандинавських та балтійських країн — Данія, Норвегія, Нідерланди, Латвія, Литва, Естонія. Ключова тема — нові можливості для спільного виробництва української зброї. Звернувся до партнерів із закликом розширити співпрацю у цій сфері

- розповів Умєров. 

За його словами, перший приклад вже продемонструвала Данія, профінансувавши пряму закупівлю українського оборонного обладнання через Міноборони України.

Умєров підкреслив, що  Україні потрібно більше таких ініціатив для зміцнення  обороноздатності

Міністр заявив, що Україна має широкий портфель технологій, який може стати основою для співпраці:. Це зокрема 

1. Виробництво українських ракет.

2. Дрони різного призначення — розвідувальні, бойові, далекобійні.

3. Наземні роботизовані комплекси для підтримки операцій на полі бою.

4. Системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо

Ексочільник Мінстратегпрому Олександр Камишін заявив, що Литва виділить 10 мільйонів євро на закупівлю українського дрона "Паляниця".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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