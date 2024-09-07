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Рамштайн-24: яку допомогу отримає Україна

Рамштайн-24: яку допомогу отримає Україна

Київ • УНН

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На 24-му засіданні "Рамштайн" оголошено новий пакет військової допомоги Україні на $250 млн від США. Канада, Британія, Нідерланди, Швеція та Іспанія також надають озброєння, ракети та підтримку.

На 24-му засіданні у форматі "Рамштайн" оголошено новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів від США, а також внески від Канади, Великої Британії, Нідерландів, Швеції та Іспанії. Допомога включає озброєння, ракети, навчання пілотів та підтримку морської оборони України. Про це повідомили у Міноборони, пише УНН.

Деталі

За даними Міноборони, за підсумками 24-го засідання у форматі "Рамштайн":

  • США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів, до якого входять важливе озброєння, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS. 
  • Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок, що підвищить можливості України в повітряних операціях. Також Канада виділяє 389 мільйонів доларів на п'ятирічну програму навчання українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми FLIT. 
  • Велика Британія надасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) вартістю 162 мільйони фунтів для зміцнення протиповітряної оборони. 
  • Нідерланди передадуть ракети класу повітря-повітря та матеріали для F-16 на суму 80 мільйонів євро, що значно підсилить українські військово-повітряні сили. 
  • Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про взаєморозуміння і зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро для підтримки зусиль із розмінування територій. 
  • Іспанія надасть батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок. 
  • Одним з важливих результатів зустрічі стало підписання положення коаліції морських спроможностей, що допоможе посилити оборону України на морі. 

"Цього року Україна робить особливий акцент на "морській обороні". Зміцнюємо позиції на всіх фронтах завдяки міжнародній підтримці та героїзму наших військових. Разом наближаємо мир і безпеку в Європі", - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров. 

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Умєров закликав міжнародних партнерів інвестувати у виробництво української зброї06.09.24, 19:57 • 66455 переглядiв

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