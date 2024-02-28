Пентагон розглядає можливість військової допомоги Україні зі свого арсеналу, але це може зашкодити армії США - CNN

У Пентагоні роздумують над використанням останнього джерела фінансування для військової допомоги для підтримки Сил оборони України. Про це з посиланням на власні джерела у Міністерстві оборони США пише CNN, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Міністерство оборони все ще має у своєму розпорядженні близько 4 мільярдів доларів надані в рамках президентських повноважень, що дозволяє Пентагону використовувати власні запаси для відправки військового обладнання до Києва.

Проте Пентагон раніше неохоче витрачав ці гроші, оскільки немає жодних гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом. Таким чином це рішення може вплинути на військову готовність США, зокрема на можливість поповнення власних запасів американської армії.

"Ми повинні допомогти їм завершити роботу": Брінк закликала США подвоїти підтримку України

Водночас чиновники в Міністерстві оборони США шукають рішення, які забезпечать фінансову подушку у разі використання принаймні частини цих коштів. У виданні відзначили, що це вимушений крок для Пентагону, оскільки Сенат затягує з затвердженням фінансової допомоги Україні.

Зазначається, що конкретних рішень ще не ухвалено, але розмови про використання останнього джерела фінансування стають актуальнішими через складну ситуацію на полі бою в Україні.

Відповідаючи на запитання про можливість використання решти 4 мільярдів доларів, речник Міністерства оборони підполковник Гаррон Гарн сказав у : "Міністерство оборони продовжує закликати Конгрес прийняти додатковий закон для підтримки України в скрутний час і поповнити наші запаси".

Доповнення

В CNN нагадали, що минулого року Міністерство оборони виявило бухгалтерську помилку, яка призвела до того, що суму допомоги для України переоцінили на 6,2 мільярда доларів.

Ці додаткові гроші забезпечили відомству подушку безпеки, що дозволили Пентагону витягувати військову допомогу Україні довше, ніж очікувалося

Співробітник Сенату США передав Україні снайперське спорядження і потрапив під слідство - NYT

Днями прессекретар Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що Пентагон продовжує вивчати способи продовження підтримки України.

Ми продовжуватимемо шукати способи, якими ми можемо підтримати Україну в їхній боротьбі за свободу та зберегти свій суверенітет - заявив Райдер.

Нагадаємо

Речник Державного департаменту США заявив, що ситуація на полі бою в Україні вкрай серйозна через нестачу боєприпасів в українських військових і закликав Конгрес США проголосувати за надання допомоги.