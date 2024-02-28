Держдеп США: ситуація на полі бою в Україні є "надзвичайно серйозною" через нестачу боєприпасів
Київ • УНН
Речник Державного департаменту США заявив, що ситуація на полі бою в Україні вкрай серйозна через нестачу боєприпасів в українських військових і закликав Конгрес США проголосувати за надання допомоги.
Ситуація на передовій наразі є вкрай серйозною через нестачу в українських військових боєприпасів. Конгрес США повинен вжити заходів та проголосувати за продовження допомоги Україні, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, передає УНН.
Ситуація зараз (на полі бою- ред.) надзвичайно серйозна. Ми бачили українські війська, у яких немає боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони все ще хоробро б'ються. Вони все ще мужньо б'ються. У них все ще є броня, зброя і боєприпаси, які вони можуть використовувати, але зараз вони змушені обмежувати їхню кількість, тому що Конгрес США не діє
За його словами, США сподіваються, що українські війська продовжуватимуть хоробро битися і досягати успіхів, як останнім часом у Чорному морі. Однак, ЗСУ буде набагато важче без доступу до боєприпасів, які їм необхідні. Міллер наголосив президент США продовжує наполягати на тому, щоб Конгрес вжив заходів.
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"Ми вважаємо, як ми вже неодноразово говорили, що якби Палата представників провела голосування з питання допомоги Україні за принципом "за" або "проти", то воно б пройшло. І тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов'язок і провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка відчайдушно її потребує", - вказав Міллер.
Він зауважив, що загалом шлях до перемоги для України зараз лежить через Палату представників США.
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"Це те, що найбільше потрібно Україні. Їм потрібна додаткова національна безпека, яку запропонував Президент, щоб отримати Україну зброю та боєприпаси, необхідні їй для захисту та продовження мужньої боротьби за свою свободу та незалежність", - вказав речник Держдепу.