Держдеп США: ситуація на полі бою в Україні є "надзвичайно серйозною" через нестачу боєприпасів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9694 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70975 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155297 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152473 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125991 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134041 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85829 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93409 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99009 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89779 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5334 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5060 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5608 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4464 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4670 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152473 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223932 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373398 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309518 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2818 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14962 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31827 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28616 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125991 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Держдеп США: ситуація на полі бою в Україні є "надзвичайно серйозною" через нестачу боєприпасів

Київ • УНН

 • 26940 перегляди

Речник Державного департаменту США заявив, що ситуація на полі бою в Україні вкрай серйозна через нестачу боєприпасів в українських військових і закликав Конгрес США проголосувати за надання допомоги.

Держдеп США: ситуація на полі бою в Україні є "надзвичайно серйозною" через нестачу боєприпасів

Ситуація на передовій наразі є  вкрай серйозною  через нестачу в українських військових боєприпасів. Конгрес США повинен вжити заходів та проголосувати за продовження допомоги Україні, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, передає УНН

Ситуація зараз (на полі бою- ред.) надзвичайно серйозна. Ми бачили українські війська, у яких немає боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони все ще хоробро б'ються. Вони все ще мужньо б'ються. У них все ще є броня, зброя і боєприпаси, які вони можуть використовувати, але зараз вони змушені обмежувати їхню кількість, тому що Конгрес США не діє

- заявив речник Держдепу.

За його словами, США сподіваються, що українські війська продовжуватимуть хоробро битися і досягати успіхів, як останнім часом у Чорному морі. Однак, ЗСУ буде набагато важче без доступу до боєприпасів, які їм необхідні. Міллер наголосив президент США продовжує наполягати на тому, щоб Конгрес вжив заходів.

"Ми повинні допомогти їм завершити роботу": Брінк закликала США подвоїти підтримку України 27.02.24, 12:27 • 26138 переглядiв

"Ми вважаємо, як ми вже неодноразово говорили, що якби Палата представників провела голосування з питання допомоги Україні за принципом "за" або "проти", то воно б пройшло. І тому ми знову закликаємо Конгрес виконати свій обов'язок і провести це голосування та надати допомогу українській армії, яка відчайдушно її потребує", - вказав Міллер. 

Він зауважив, що загалом шлях до перемоги для України зараз лежить через Палату представників США. 

США не відправлятимуть війська в Україну – Білий дім 27.02.24, 22:37 • 29512 переглядiв

"Це те, що найбільше потрібно Україні. Їм потрібна додаткова національна безпека, яку запропонував Президент, щоб отримати Україну зброю та боєприпаси, необхідні їй для захисту та продовження мужньої боротьби за свою свободу та незалежність", - вказав речник Держдепу. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
Палата представників Сполучених Штатів Америки
Державний департамент США
Конгрес Сполучених Штатів
Збройні сили України
Чорне море
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18