Держдеп США: ситуація на полі бою в Україні є "надзвичайно серйозною" через нестачу боєприпасів

Ситуація на передовій наразі є вкрай серйозною через нестачу в українських військових боєприпасів. Конгрес США повинен вжити заходів та проголосувати за продовження допомоги Україні, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу, передає УНН.

Ситуація зараз (на полі бою- ред.) надзвичайно серйозна. Ми бачили українські війська, у яких немає боєприпасів, необхідних для відбиття російської агресії. Вони все ще хоробро б'ються. Вони все ще мужньо б'ються. У них все ще є броня, зброя і боєприпаси, які вони можуть використовувати, але зараз вони змушені обмежувати їхню кількість, тому що Конгрес США не діє