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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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США не відправлятимуть війська в Україну – Білий дім

Київ • УНН

 • 29511 перегляди

США не відправлятимуть війська в Україну, натомість нададуть військову допомогу, щоб допомогти українським військам захиститися від Росії.

США не відправлятимуть війська в Україну – Білий дім

Сполучені Штати не відправлятимуть війська для участі в бойових діях в Україні. Про це заявила представниця Ради національної безпеки Едріен Вотсон після того, як президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що виключати такого варіанту не можна. Про це повідомляє Barron's, передає УНН.

Деталі

Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США не будуть відправляти війська воювати в Україну

сказала Вотсот.

Байден вважає, що "шлях до перемоги" полягає в тому, щоб Конгрес схвалив блокування військової допомоги, "щоб українські війська мали зброю та боєприпаси, які необхідні їм для захисту" від російського вторгнення, додала Вотсон.

Глава Мінфіну США закликала знайти спосіб передати Україні російські заморожені активи27.02.24, 15:48 • 26203 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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