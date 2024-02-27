США не відправлятимуть війська в Україну – Білий дім
Київ • УНН
США не відправлятимуть війська в Україну, натомість нададуть військову допомогу, щоб допомогти українським військам захиститися від Росії.
Сполучені Штати не відправлятимуть війська для участі в бойових діях в Україні. Про це заявила представниця Ради національної безпеки Едріен Вотсон після того, як президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що виключати такого варіанту не можна. Про це повідомляє Barron's, передає УНН.
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Президент Байден ясно дав зрозуміти, що США не будуть відправляти війська воювати в Україну
Байден вважає, що "шлях до перемоги" полягає в тому, щоб Конгрес схвалив блокування військової допомоги, "щоб українські війська мали зброю та боєприпаси, які необхідні їм для захисту" від російського вторгнення, додала Вотсон.
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