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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом

США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 20:37  •  12234 просмотра

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США не будут отправлять войска в Украину, зато предоставят военную помощь, чтобы помочь украинским войскам защититься от России.

Соединенные Штаты не будут отправлять войска для участия в боевых действиях в Украине. Об этом заявила представительница Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что исключать такого варианта нельзя. Об этом сообщает Barron's, передает УНН.

Детали

Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину

сказала Вотсот.

Байден считает, что "путь к победе" заключается в том, чтобы Конгресс одобрил блокирование военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, которые необходимы им для защиты" от российского вторжения, добавила Уотсон.

Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы27 февраля 2024, 13:48 • 22062 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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