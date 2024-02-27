США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом

Соединенные Штаты не будут отправлять войска для участия в боевых действиях в Украине. Об этом заявила представительница Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон после того, как президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что исключать такого варианта нельзя. Об этом сообщает Barron's, передает УНН.

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Президент Байден ясно дал понять, что США не будут отправлять войска воевать в Украину сказала Вотсот.

Байден считает, что "путь к победе" заключается в том, чтобы Конгресс одобрил блокирование военной помощи, "чтобы украинские войска имели оружие и боеприпасы, которые необходимы им для защиты" от российского вторжения, добавила Уотсон.

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