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Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 13:48  •  3044 просмотра

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Министр финансов США призвала финансовых лидеров G20 найти способ передать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов Украине для укрепления ее обороны и восстановления после войны.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала крупнейшие страны с развитой экономикой мира срочно найти способ использования замороженных российских активов, чтобы помочь укрепить защиту Украины от российского вторжения и долгосрочного восстановления после войны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Я считаю, что существуют весомые международные правовые, экономические и моральные аргументы для продвижения вперед,

- говорится в заявлении Йеллен, подготовленном перед встречей финансовых руководителей G20 в Сан-Паулу (Бразилия).

Детали

По ее словам, это было бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу России глобальной стабильности.

Это бы показало, что россия не может победить, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров для заключения справедливого мира с Украиной,

- добавила Джанет Йеллен.

Дополнение

Соединенные Штаты, Европейский Союз и другие страны "Большой семерки" размышляют над тем, как лучше всего использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

В конце 2023 года США предложили рабочим группам "Большой семерки" изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, на фоне того, как союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину.

По оценкам Всемирного банка, потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 миллиардов долларов, причем больше всего пострадали такие сектора, как торговля и промышленность, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф7 февраля 2024, 20:10 • 30990 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
bloomberg-lpBloomberg L.P.
braziliyaБразилия
dzhanet-yellenДжанет Йеллен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Глава Мінфіну США закликала знайти спосіб передати Україні російські заморожені активи
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