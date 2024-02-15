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Втрати України від війни станом на кінець 2023 року становлять майже 499 млрд доларів

Втрати України від війни станом на кінець 2023 року становлять майже 499 млрд доларів

Київ • УНН

 • 30736 перегляди

Втрати України від війни станом на кінець 2023 року становлять майже 499 мільярдів доларів, причому найбільше постраждали такі сектори, як торгівля та промисловість, сільське господарство, енергетика та транспорт.

Сукупні економічні, соціальні та інші втрати України станом на кінець 2023 року становлять майже 499 мільярдів доларів. Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації третьої оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3), проведеної за участі Світового банку, повідомляє УНН.

Сукупні економічні, соціальні та інші втрати України становлять майже 499 мільярдів доларів. Найбільше постраждали сектори торгівлі та промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт

- сказав Шмигаль.

За його словами, потреби на відбудову України складають майже 486 мільярдів доларів.

"З них на швидке відновлення потрібно витратити 15 мільярдів доларів. Ми бачимо, що за останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо зростання помітно в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла", - зазначив Шмигаль.

Він зауважив, що також негативна динаміка присутня в аграрному секторі й в екології через російський теракт на Каховській ГЕС та через замінування наших земель.

Прем’єр-міністр наголосив, що головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів. Позиція України залишається незмінною — платити повинна росія.

"Маємо запустити цей процес вже цього року. Використання доходів від активів рф вважаємо можливим проміжним рішенням, яке не скасовує необхідність повної конфіскації", — зазначив Шмигаль.

Попри повномасштабну війну, уряд України за підтримки міжнародних партнерів продовжує реалізацію програми швидкого відновлення. Минулого року відновлено більше 37 тис. об’єктів. Водночас Уряд створює умови для залучення приватних інвестицій, які дозволять прискорити процес відбудови й трансформацію нашої країни на шляху до ЄС.

За словами прем’єра, залучення і спрямування 15 млрд доларів у швидке відновлення згенерує ще орієнтовно 5,5 млрд доларів приватних інвестицій.

Ми розраховуємо залучити іноземні інвестиції, не чекаючи завершення війни, а вже зараз. Визначені пріоритетні галузі. Це оборонно-промисловий комплекс, енергетика, будівництво, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, IT-сектор. Кожна з цих галузей даватиме продукцію з високою часткою доданої вартості. І це працюватиме на нашу економічну стійкість

- підкреслив Шмигаль.

У ЮНЕСКО заявили, що для відновлення туризму в Україні потрібно 9 мільярдів доларів та 10 років13.02.24, 21:23 • 29004 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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