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У ЮНЕСКО заявили, що для відновлення туризму в Україні потрібно 9 мільярдів доларів та 10 років

У ЮНЕСКО заявили, що для відновлення туризму в Україні потрібно 9 мільярдів доларів та 10 років

Київ • УНН

 • 28999 перегляди

За оцінками ЮНЕСКО, для відновлення українських туристичних об'єктів, пошкоджених російськими військовими, потрібно 9 мільярдів доларів і 10 років.

За підрахунками представників ЮНЕСКО Україні знадобиться щонайменше 9 мільярдів доларів та 10 років, аби відновити пошкоджені російськими військовими туристичні об’єкти. Такі цифри озвучили в культурному агентстві ООН, додавши, що дворічна війна наразі коштувала країні понад 19,6 мільярда доларів дохід від туризму. Про це пише Reuters, передає.УНН

Збиток продовжує зростати, а потреби у відновленні сектору продовжують зростати. 

— сказала журналістам Кріста Піккат, директор з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО.

Деталі

Кріста Піккат відзначила, лише по Києву Україна втратила 10 мільярдів долларів доходу, що вона могла б отримати від туризму, якби не війна в країні.

Директорка з питань культури та НС ЮНЕСКО зазначила, що у перший рік повномасштабної війни росія завдала більших руйнувань українській культурі. Зокрема, у 2022 українським культурним цінностям завдано збитків на 40% більше, ніж у 2023 році.

Повідомляється, що пошкоджено 340 будівель, включаючи музеї, пам'ятники, бібліотеки та релігійні об'єкти.

Міжнародна солідарність матиме важливе значення для задоволення цих потреб. Впровадження заходів із запобігання ризикам і підтримка креативних індустрій також є важливими важелями для зменшення очікуваного довгострокового впливу війни. 

– зазначили у звіті ЮНЕСКО.

Як відрізнити культурні цінності від антикваріату - у КНІДСЕ розповіли про особливості експертизи вилучених приватних колекцій14.12.23, 13:39 • 241273 перегляди

Нагадаємо

За даними  Міністерстві культури та інформаційної політики України лише за січень загарбники знищили 31 культурний об’єкт в Україні.

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляли, що через російську агресію в Україні з початку повномасштабного вторгнення були зруйновані чи пошкоджені 872 пам’ятки культурної спадщини України.

Крім того, станом на 25 грудня 2023 року збитків зазнали 1907 об’єктів культурної інфраструктури. Загальні втрати закладів культури державної форми власності: 23 об’єкти (9%); комунальної форми власності: 1884 об’єкти (6%).даними

Тетяна Салганік

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