Майже 2 тис. об’єктів культурної інфраструктури зазнали пошкоджень чи руйнувань через російську агресію

Міністерство культури та інформаційної політики України фіксує пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. Станом на 25 грудня 2023 року збитків зазнали 1907 об’єктів культурної інфраструктури. Про це повідомили на сайті урядового порталу, передає УНН.

Деталі

Загальні втрати закладів культури державної форми власності: 23 об’єкти (9%); комунальної форми власності: 1884 об’єкти (6%).

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Луганській, Запорізькій областях та м. Києві.

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).

Загалом постраждали:

клубні заклади – 923;

бібліотеки – 681;

заклади мистецької освіти – 145;

музеї та галереї – 106;

театри, кінотеатри та філармонії – 35,

парки, зоопарки, заповідники – 14,

цирки – 3.

Пошкоджень і руйнувань зазнали об’єкти культурної інфраструктури у 274 територіальних громадах (18,7% від загальної кількості територіальних громад України), зокрема:

у Донецькій (83%),

Сумській (53%),

Харківській (52%),

Луганській (46%),

Чернігівській (46%),

Миколаївській (44%),

Херсонській (43%),

Запорізькій (36%),

Київській (26%),

Дніпропетровській (19%),

Житомирській (17%),

Хмельницькій (15%),

Одеській (9%),

Черкаській (6%),

Львівській (4%),

Вінницькій (3%),

Закарпатській (2%),

Кіровоградській (2 %),

Полтавській (2%) областях,

Києві.

На кінець грудня 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

"Культура без бар’єрів": у МКІП розповіли про флагманський проєкт на наступний рік