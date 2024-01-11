Почти 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры получили повреждения или разрушения из-за российской агрессии
Киев • УНН
По состоянию на 25 декабря 2023 года 1907 украинских культурных объектов пострадали в результате российской агрессии, больше всего - в Донецке и Харькове.
Министерство культуры и информационной политики Украины фиксирует повреждения объектов культурной инфраструктуры в Украине в результате полномасштабной российской агрессии. По состоянию на 25 декабря 2023 года убытки понесли 1907 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщили на сайте правительственного портала, передает УНН.
Детали
Общие потери учреждений культуры государственной формы собственности: 23 объекта (9%); коммунальной формы собственности: 1884 объекта (6%).
Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Луганской, Запорожской областях и г. Киеве.
Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные учреждения (48% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки).
В общем пострадали:
- клубные учреждения - 923;
- библиотеки - 681;
- учреждения художественного образования - 145;
- музеи и галереи - 106;
- театры, кинотеатры и филармонии - 35,
- парки, зоопарки, заповедники - 14,
- цирки - 3.
Повреждения и разрушения получили объекты культурной инфраструктуры в 274 территориальных общинах (18,7% от общего количества территориальных общин Украины), в частности:
- в Донецкой (83%),
- Сумской (53%),
- Харьковской (52%),
- Луганской (46%),
- Черниговской (46%),
- Николаевской (44%),
- Херсонской (43%),
- Запорожской (36%),
- Киевской (26%),
- Днепропетровской (19%),
- Житомирской (17%),
- Хмельницкой (15%),
- Одесской (9%),
- Черкасской (6%),
- Львовской (4%),
- Винницкой (3%),
- Закарпатской (2%),
- Кировоградской (2 %),
- Полтавской (2%) областях,
- Киев.
На конец декабря 2023 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.
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Почти 2 тыс. объектов культурной инфраструктуры получили повреждения или разрушения из-за российской агрессии
По состоянию на 25 декабря 2023 года 1907 украинских культурных объектов пострадали в результате российской агрессии, больше всего - в Донецке и Харькове.
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