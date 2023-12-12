"Культура без барьеров": у МКИП рассказали о флагманском проекте на следующий год

Во время заседания Совета безбарьерности в. и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщил, что МКИП запустит новый флагманский проект "Культура без барьеров". Об этом и о других планах на 2024 год сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, пишет УНН.

Детали

Этот проект предусматривает безбарьерность культурных услуг и пространств для всех украинцев с акцентированным вниманием к ветеранам, людям с нарушением слуха, зрения, моторики, психических и интеллектуальных нарушений - отметил Ростислав Карандеев.

В следующем году будет продолжаться работа над надлежащей коммуникацией темы безбарьерности органами власти и медиа. Будут проводиться регулярные коммуникационные мероприятия совместно с другими министерствами. Кроме этого будет создан экспертный совет по стратегическому планированию коммуникаций по вопросам безбарьерности и разработаны соответствующие рекомендации.

На заседании Карандеев также представил результаты флагманского проекта МКИП - информационной кампании "Украина без барьеров". Ее цель - повысить осведомленность украинцев о своих правах и возможностях и ввести системную подотчетность власти в действиях по созданию безбарьерной среды.

Напомним

На заседании премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достижениях Национальной стратегии безбарьерной среды до 2023 года, включая новые стандарты цифровых услуг, компенсации работодателям за работников с инвалидностью и обновленные строительные нормы по доступности.

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