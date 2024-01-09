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З початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували та пошкодили 872 пам’ятки культурної спадщини

З початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували та пошкодили 872 пам’ятки культурної спадщини

Київ • УНН

 • 69567 перегляди

З лютого 2022 року росіяни знищили або пошкодили 872 українські культурні об'єкти, включаючи національні та місцеві пам'ятки.

872 пам’ятки культурної спадщини були зруйновані чи пошкоджені через російську агресію в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства культури та інформаційної політики. 

Деталі 

Як зазначається, за період з 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в 17 областях України зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 120, місцевого значення – 682, щойно виявлених – 70.

Загалом зруйновані чи пошкоджені:

▪️пам’ятки архітектури — 279;

▪️архітектури та містобудування — 255;

▪️історії — 203; 

▪️архітектури, історії — 33;

▪️монументального мистецтва — 19; 

▪️містобудування, монументального мистецтва — 17; 

▪️археології – 18; 

▪️архітектури та містобудування, історії — 38; 

▪️містобудування — 5; 

▪️науки і техніки — 2; 

▪️садово-паркового мистецтва — 1; 

▪️архітектури та містобудування, монументального мистецтва — 1; 

▪️архітектури, монументального мистецтва — 1.

Згідно з даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 672 пам’ятки, ступінь пошкодження 177 об’єктів залишається невідомим, вказали у відомстві. 

Найбільше всього пошкоджень зазнали пам'ятки культурної спадщини в Харківській, Одеській та Донецькій областях.

У Львові уламки російської ракети знищили дерево пам'яті загиблих воїнів – Нацгвардія29.12.23, 23:07 • 38258 переглядiв

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