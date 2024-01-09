З початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували та пошкодили 872 пам’ятки культурної спадщини
Київ • УНН
З лютого 2022 року росіяни знищили або пошкодили 872 українські культурні об'єкти, включаючи національні та місцеві пам'ятки.
872 пам’ятки культурної спадщини були зруйновані чи пошкоджені через російську агресію в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу міністерства культури та інформаційної політики.
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Як зазначається, за період з 24 лютого 2022 року по 25 грудня 2023 року в 17 областях України зруйновано або пошкоджено 872 об’єкти культурної спадщини. З них пам’яток національного значення – 120, місцевого значення – 682, щойно виявлених – 70.
Загалом зруйновані чи пошкоджені:
▪️пам’ятки архітектури — 279;
▪️архітектури та містобудування — 255;
▪️історії — 203;
▪️архітектури, історії — 33;
▪️монументального мистецтва — 19;
▪️містобудування, монументального мистецтва — 17;
▪️археології – 18;
▪️архітектури та містобудування, історії — 38;
▪️містобудування — 5;
▪️науки і техніки — 2;
▪️садово-паркового мистецтва — 1;
▪️архітектури та містобудування, монументального мистецтва — 1;
▪️архітектури, монументального мистецтва — 1.
Згідно з даними ОВА, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково пошкоджено 672 пам’ятки, ступінь пошкодження 177 об’єктів залишається невідомим, вказали у відомстві.
Найбільше всього пошкоджень зазнали пам'ятки культурної спадщини в Харківській, Одеській та Донецькій областях.
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