С начала полномасштабного вторжения россияне разрушили и повредили 872 памятника культурного наследия

872 памятника культурного наследия были разрушены или повреждены из-за российской агрессии в Украине с начала полномасштабного вторжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу министерства культуры и информационной политики.

Детали

Как сообщается, за период с 24 февраля 2022 года по 25 декабря 2023 года в 17 областях Украины разрушено или повреждено 872 объекта культурного наследия. Из них памятников национального значения - 120, местного значения - 682, только что выявленных - 70.

В общем разрушены или повреждены:

▪️пам памятники архитектуры - 279;

▪️архітектури и градостроительства - 255;

▪️історії - 203;

▪️архітектури, истории - 33;

▪️монументального искусства - 19;

▪️містобудування, монументального искусства - 17;

▪️археології - 18;

▪️архітектури и градостроительства, истории - 38;

▪️містобудування - 5;

▪️науки и техники - 2;

▪️садово-паркового искусства - 1;

▪️архітектури и градостроительства, монументального искусства - 1;

▪️архітектури, монументального искусства - 1.

Согласно данным ОВА, с начала полномасштабного вторжения полностью были разрушены 23 памятника, частично повреждены 672 памятника, степень повреждения 177 объектов остается неизвестной, указали в ведомстве.

Больше всего повреждений получили памятники культурного наследия в Харьковской, Одесской и Донецкой областях.

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