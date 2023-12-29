Во Львове обломки российской ракеты уничтожили дерево памяти погибших воинов - Нацгвардия

Во Львове обломки российской ракеты уничтожили дерево памяти погибшего защитника-гвардейца Руслана Степулы. Об этом в телеграмм канале сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины, передает УНН.

Сегодня утром обломки российской ракеты сломали молодое дерево памяти погибшего защитника Украины - гвардейца Руслана Степулы. ... Сегодняшний удар по Львову, каждый удар по Украине - это не только удар по гражданской и критической инфраструктуре города, жертвы и разрушения. Враг пытается разрушать нашу культуру, традиции и значимые места - говорится в заметке в телеграм Нацгвардии.

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Дерево, которое уничтожило российское железо было посажено во Львове в 2014 году в память о погибшем украинском бойца Руслана Степулы.

Оно должно было напоминать горожанам "о подвиге и жертве, которую приносят наши защитники ради свободы и независимости" - заявили нацгвардейцы.