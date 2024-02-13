По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет
По оценкам ЮНЕСКО, для восстановления украинских туристических объектов, поврежденных российскими военными, нужно 9 миллиардов долларов и 10 лет.
Дело Пашинского: суд отправил под арест бизнесмена Тищенко
Высший антикоррупционный суд оставил под стражей бизнесмена Сергея Тищенко по обвинению в присвоении нефтепродуктов и нанесении государству ущерба на сумму почти 1 миллиард гривен вместе с бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским.
путин через посредников предлагал США заморозить войну в Украине. Вашингтон отверг предложение - Reuters
путин предложил "прекращение огня" в Украине, чтобы заморозить войну, но контакты с США закончились ничем. Источник сообщил, что американцы не хотели давить на Украину.
Главная ценность - жизнь нашего солдата: Сырский сравнил потери рф и Украины в войне
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что сохранение жизни украинских солдат является наивысшим приоритетом, в отличие от российского командования.
Президент заявил об усилении войск на Авдеевском, Купянском и Лиманском направлениях дронами и РЭБ
Президент объявил, что подразделения в районах Авдеевки, Купянска и Лимана вскоре будут усилены беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы после того, как начальник Генштаба и министр обороны посетили войска в этих секторах.
Должны закончить войну выходом на наши границы, других вариантов не рассматривается - Главком ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины заявил, что Украина может закончить войну с россией, только вернув свои границы, поскольку другие варианты не рассматриваются.
Мелиорация, водообеспечение, строительство укрытий для учебных заведений: Канада поможет Одесской области реализовать ряд проектов
Глава Одесской областной государственной администрации встретился с послом Канады, чтобы обсудить проекты рекультивации земель, укрытия для школ и экономическое развитие Одесской области.
Зеленский представил Евгения Мойсюка, как уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности для Украины и развития Сил обороны.
Президент Зеленский назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка специальным уполномоченным по вопросам гарантий безопасности Украины с целью имплементации международных соглашений по безопасности и развития сил обороны Украины.
Стефанчук обсудил Формулу мира с вице-президентом Бундестага
Председатель Стефанчук встретился с вице-президентом немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт, чтобы обсудить оборонную помощь Украине и мирную инициативу президента Зеленского.
Украинские войска имеют силу и дух, чтобы защитить территорию, но нуждаются в поддержке - Главнокомандующий
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины заявил, что украинские воины имеют достаточно сил и духа, чтобы защитить свою территорию от российских оккупантов, но нуждаются в постоянной поддержке для этого.