По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет

По подсчетам представителей ЮНЕСКО Украине понадобится не менее 9 миллиардов долларов и 10 лет, чтобы восстановить поврежденные российскими военными туристические объекты. Такие цифры озвучили в культурном агентстве ООН, добавив, что двухлетняя война пока стоила стране более 19,6 миллиарда долларов доход от туризма. Об этом пишет Reuters, передает.УНН

Ущерб продолжает расти, а потребности в восстановлении сектора продолжают расти. - сказала журналистам Криста Пиккат, директор по вопросам культуры и чрезвычайных ситуаций ЮНЕСКО.

Детали

Криста Пиккат отметила, только по Киеву Украина потеряла 10 миллиардов долларов дохода, который она могла бы получить от туризма, если бы не война в стране.

Директор по вопросам культуры и ЧС ЮНЕСКО отметила, что в первый год полномасштабной войны Россия нанесла большие разрушения украинской культуре. В частности, в 2022 году украинским культурным ценностям нанесен ущерб на 40% больше, чем в 2023 году.

Сообщается, что повреждено 340 зданий, включая музеи, памятники, библиотеки и религиозные объекты.

Международная солидарность будет иметь важное значение для удовлетворения этих потребностей. Внедрение мер по предотвращению рисков и поддержка креативных индустрий также являются важными рычагами для уменьшения ожидаемого долгосрочного воздействия войны. - отметили в отчете ЮНЕСКО.

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Напомним,

По данным Министерстве культуры и информационной политики Украины только за январь захватчики уничтожили 31 культурный объект в Украине.

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики сообщали, что из-за российской агрессии в Украине с начала полномасштабного вторжения были разрушены или повреждены 872 памятника культурного наследия Украины.

Кроме того, по состоянию на 25 декабря 2023 года убытки понесли 1907 объектов культурной инфраструктуры. Общие потери учреждений культуры государственной формы собственности: 23 объекта (9%); коммунальной формы собственности: 1884 объекта (6%).данным