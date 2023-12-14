Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
Киев • УНН
Эксперты КНИИСЭ исследуют изъятые частные коллекции, в том числе Виктора Медведчука, для установления их культурной ценности и подлинности в рамках уголовного производства.
Сейчас специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проводят исследования частных коллекций, изъятых в рамках уголовных производств. В том числе, у известных политических деятелей. Об особенностях таких экспертиз рассказала заведующая отделом искусствоведческих исследований КНИИСЭ Наталья Ковтюх в комментарии УНН.
Детали
По ее словам, основная задача таких экспертиз определить, является ли предмет культурной ценностью. В частности, это касается и коллекции Виктора Медведчука.
"На слуху у всех была коллекция Виктора Медведчука, очень масштабная по объектам, однако кроме этой коллекции, у нас в работе есть и другие интересные вещи. В общем, искусствоведческая экспертиза - это процесс исследования подлинности предметов, отнесение предмета к тому или иному автору, определение степени сохранности объекта, наличия или отсутствия реставрационных работ, определение художественного уровня, принадлежности к определенному промежутку времени, определение стоимости и прочего, то есть определяет признаки, по которым эксперт может ответить на вопрос: принадлежит ли исследуемый объект к культурным ценностям и какова его стоимость. Во всех уголовных производствах где возникают соответствующие вопросы, мы можем быть привлечены и их выполнять. Сейчас это в подавляющем большинстве случаев изъятие частных коллекций и соответственно вопросы все относительно их состояния, оригинальности, оценки и т. д.", - рассказала Наталья Ковтюх.
Уточнила, что стоит различать понятия антиквариата и культурных ценностей.
"У нас есть понятие антиквариата и есть понятие культурной ценности. Культурные ценности - это объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежат сохранению, воспроизведению, охране, перечень которых определен Законом Украины "О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей". Простыми словами, если у вас дома, например старый "Псалтырь" XX века, он не обязательно будет принадлежать к культурной ценности. В тот период таких изданий могло быть напечатано большое количество и да, он будет иметь свою историю, давний год выпуска, но не будет нести в себе исторического, научного или художественного значения. Это должно быть что-то уникальное, возможно с оригинальными иллюстрациями, техниками исполнения, отделкой, не много тиражируемое издание", - добавила эксперт.
Отметила, что вещь может также стать культурной ценностью, если принадлежала какому-то лицу, или фигурировала в важных исторических событиях.
"Представим, что у нас есть кресло изготовленное, например, в начале 90-х годов. Ничего особенного. Однако если это было любимое кресло Леонида Кравчука, то история приобретает персонификацию и воспринимается совсем по-другому. Вспомните случай, когда коллаж с изображением Барака Обамы от автора Шепарда Фейри продали на благотворительном аукционе за 20 тыс. долл. Также на американских аукционах очень популярны сабли времен гражданской войны. В среднем обычная офицерская сабля того времени стоит от 8 до 15 тыс. долл. Но если это, например сабля Авраама Линкольна, то она уже является и культурной ценностью и стоит в десятки раз дороже, потому что это значительная историческая фигура. Подобных примеров конечно можно привести очень много", - подытожила Наталья Ковтюх.
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Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
Эксперты КНИИСЭ исследуют изъятые частные коллекции, в том числе Виктора Медведчука, для установления их культурной ценности и подлинности в рамках уголовного производства.
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