Понад 20 тонн “російського залізяччя”: Рувін розповів деталі про обсяги досліджень КНДІСЕ з розслідування агресії ворога

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“З моменту повномасштабного російського військового вторгнення на територію України до КНДІСЕ призначено понад 30 тис. судових експертиз. Більша частина з них — за фактами збройної агресії рф проти нашої держави. Експертами досліджено понад 20 тонн російського залізяччя — це частини й уламки ракет, ударних і розвідувальних дронів, зброї інших типів. Фахівці КНДІСЕ оглянули після деокупації понад 500 населених пунктів та більше ніж 12 тис. об’єктів нерухомості”, — повідомив Рувін.

Деталі

Загалом за роки діяльності у незалежній Україні експертами КНДІСЕ виконано близько 1,1 млн судових експертиз, опубліковано понад 4 тис. наукових робіт та підготовлено понад 700 науково-дослідних розробок. У структурі КНДІСЕ налічується 9 лабораторій та 9 регіональних відділень, майже 400 фахівців виконують 96 видів досліджень. Понад 200 експертних висновків виконано за фактами міжнародних резонансних кримінальних справ.

“Незалежність сьогодні — це коли ми демонструємо світу, що Україна сильна, вільна й незалежна, пам’ятаємо і поважаємо тих, хто віддав за неї своє життя! Їхній подвиг завжди буде жити вічно, а їхні імена стануть символами мужності та відваги”, — написав Рувін, привітавши усіх з Днем Незалежності.

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