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Более 20 тонн "российского железа": Рувин рассказал детали об объемах исследований КНИИСЭ по расследованию агрессии врага

Киев • УНН

 • 446691 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследовано более 20 тонн обломков ракет, фрагментов дронов и другого оружия с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин в своем Телеграм-канале, передает УНН.

Цитата

“С момента полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины в КНИИСЭ назначено более 30 тыс. судебных экспертиз. Большая часть из них — по фактам вооруженной агрессии рф против нашего государства. Экспертами исследовано более 20 тонн российского железа — это части и обломки ракет, ударных и разведывательных дронов, оружия других типов. Специалисты КНИИСЭ осмотрели после деоккупации более 500 населенных пунктов и более 12 тыс. объектов недвижимости”, — сообщил Рувин.

Детали

В целом за годы деятельности в независимой Украине экспертами КНИИСЭ выполнено около 1,1 млн судебных экспертиз, опубликовано более 4 тыс. научных работ и подготовлено более 700 научно-исследовательских разработок. В структуре КНИИСЭ насчитывается 9 лабораторий и 9 региональных отделений, почти 400 специалистов выполняют 96 видов исследований. Более 200 экспертных заключений выполнено по фактам международных резонансных уголовных дел.

“Независимость сегодня — это когда мы демонстрируем миру, что Украина сильная, свободная и независимая, помним и уважаем тех, кто отдал за нее свою жизнь! Их подвиг всегда будет жить вечно, а их имена станут символами мужества и отваги”, — написал Рувин, поздравив всех с Днем Независимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выводы КНИИСЭ уже ложатся в основу заявлений украинцев в МУС о возмещении ущерба от агрессии рф

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