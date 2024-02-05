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МКіП: за місяць загарбники знищили в Україні 31 культурний об’єкт

МКіП: за місяць загарбники знищили в Україні 31 культурний об’єкт

Київ • УНН

 • 27277 перегляди

Міністерство культури та інформаційної політики України оновило статистику, згідно з якою станом на 25 січня 2024 року внаслідок російської агресії було зруйновано 1 938 об'єктів культурної інфраструктури, з яких 314 - зруйновано та 1 624 - пошкоджено.

У Міністерстві культури та інформаційної політики України оновили статистику пошкоджених та знищених росіянами об’єктів культурної інфраструктури від початку повномасштабної російської агресії.  Згідно з оновленими даними за місяць загарбники знищили 31 культурний об’єкт підрахували в УНН.

Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. Так, станом на 25 січня 2024 року збитків зазнали 1938 об’єктів культурної інфраструктури (в тому числі заклади культури, підпорядковані МКІП та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 314 – знищені (16%).

– повідомили у МінКульті.

Деталі

Станом на кінець січня загальні втрати закладів культури державної форми власності склали: 28 од. (9 %); комунальної форми власності: 1910 од. (6 %).

Найбільше від загарбників постраждала культурна інфраструктура у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та м. Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

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Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, що зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків).  

Загалом пошкоджені:

·        клубні заклади – 929;

·        бібліотеки – 689;       

·        заклади мистецької освіти – 154;                  

·        музеї та галереї – 113;

·        театри, кінотеатри та філармонії – 38;

·        парки, зоопарки, заповідники – 12;

·        цирки – 3.

Зазначається, що руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти на території 277 територіальних громад  (18,9 % від загальної кількості ОТГ) у наступних областях:

  • Вінницькій (3,2%), 
  • Дніпропетровській (19%), 
  • Донецькій (83%), 
  • Житомирській (17%), 
  • Закарпатській (2%), 
  • Запорізькій (36%), 
  • Київській (27 %), 
  • Луганській (46 %), 
  • Львівській (4 %), 
  • Миколаївській (44 %), 
  • Одеській  (9 %), 
  • Полтавській (2 %), 
  • Сумській (51%), 
  • Харківській (54%), 
  • Херсонській (43%), 
  • Хмельницькій (17%), 
  • Черкаській (6%), 
  • Чернігівській (47%), 
  • Кіровоградській (2 %) 

Станом на кінець січня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації.

Порятунок культурної спадщини від ворожих обстрілів: на Одещині оцифровують книги і картини31.01.24, 09:14 • 25343 перегляди

Нагадаємо

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики повідомляли, що через російську агресію в Україні з початку повномасштабного вторгнення були зруйновані чи пошкоджені 872 пам’ятки культурної спадщини України.

Крім того, станом на 25 грудня 2023 року збитків зазнали 1907 об’єктів культурної інфраструктури. Загальні втрати закладів культури державної форми власності: 23 об’єкти (9%); комунальної форми власності: 1884 об’єкти (6%).

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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