Порятунок культурної спадщини від ворожих обстрілів: на Одещині оцифровують книги і картини

Під регулярними ворожими обстрілами та в перервах між тривогами Одеська обладміністрація рятує від знищення культурну спадщину. Допомагає їм у цьому німецьке місто Бремен, передає УНН.

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Нещодавно Бремен передав Одещині сканери для оцифровування книг та обʼємних картин, повідомляють в обладміністрації.

Сьогодні, під час постійних терористичних атак ворога, як ніколи, важливо дбати про збереження культурної спадщини задля уникнення втрати унікальних артефактів та витворів мистецтва, які є невід'ємною частиною ідентичності народів та спільним надбанням людства. Вільне Ганзейське місто Бремен в черговий раз проявили свою солідарність. У рамках діючої міжрегіональної угоди між нашими регіонами для Одеської області було передано 22 книжкових сканери, 5 3-D сканерів для оцифрування об'ємних картин та творів монументального мистецтва, а також 5 моноблоків та іншу техніку для закладів культури регіону