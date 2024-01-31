Порятунок культурної спадщини від ворожих обстрілів: на Одещині оцифровують книги і картини
Київ • УНН
Одеська обласна державна адміністрація оцифровує книги та картини за допомогою сканерів, подарованих Бременом для збереження культурної спадщини в умовах російських обстрілів.
Під регулярними ворожими обстрілами та в перервах між тривогами Одеська обладміністрація рятує від знищення культурну спадщину. Допомагає їм у цьому німецьке місто Бремен, передає УНН.
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Нещодавно Бремен передав Одещині сканери для оцифровування книг та обʼємних картин, повідомляють в обладміністрації.
Сьогодні, під час постійних терористичних атак ворога, як ніколи, важливо дбати про збереження культурної спадщини задля уникнення втрати унікальних артефактів та витворів мистецтва, які є невід'ємною частиною ідентичності народів та спільним надбанням людства. Вільне Ганзейське місто Бремен в черговий раз проявили свою солідарність. У рамках діючої міжрегіональної угоди між нашими регіонами для Одеської області було передано 22 книжкових сканери, 5 3-D сканерів для оцифрування об'ємних картин та творів монументального мистецтва, а також 5 моноблоків та іншу техніку для закладів культури регіону
Нагадаємо, що у червні 2023 року було підписано Спільну декларацію про співпрацю між Одеською ОВА (Україна) та Адміністрацією Регіону Вільного ганзейського міста Бремен (Німеччина) в рамках якої Одещина постійно отримує підтримку від німецьких партнерів.
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