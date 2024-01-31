Спасение культурного наследия от вражеских обстрелов: в Одесской области оцифровывают книги и картины
Киев • УНН
Одесская областная государственная администрация оцифровывает книги и картины с помощью сканеров, подаренных Бременом для сохранения культурного наследия в условиях российских обстрелов.
Под регулярными вражескими обстрелами и в перерывах между тревогами Одесская обладминистрация спасает от уничтожения культурное наследие. Помогает им в этом немецкий город Бремен, передает УНН.
Детали
Недавно Бремен передал Одесской области сканеры для оцифровки книг и объемных картин, сообщают в обладминистрации.
Сегодня, во время постоянных террористических атак врага, как никогда, важно заботиться о сохранении культурного наследия во избежание потери уникальных артефактов и произведений искусства, которые являются неотъемлемой частью идентичности народов и общим достоянием человечества. Свободный Ганзейский город Бремен в очередной раз проявили свою солидарность. В рамках действующего межрегионального соглашения между нашими регионами для Одесской области было передано 22 книжных сканера, 5 3-D сканеров для оцифровки объемных картин и произведений монументального искусства, а также 5 моноблоков и другую технику для учреждений культуры региона
Напомним, что в июне 2023 года была подписана Совместная декларация о сотрудничестве между Одесской ОГА (Украина) и Администрацией Региона Свободного ганзейского города Бремен (Германия) в рамках которой Одесская область постоянно получает поддержку от немецких партнеров.
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За прошлый год около 100 международных делегаций посетили Одесскую область. О высоких визитах дипломатов и бизнес интересах иностранцев руководство Одесской обладминистрации рассказали в эксклюзивном комментарии для УНН.
Спасение культурного наследия от вражеских обстрелов: в Одесской области оцифровывают книги и картины
Одесская областная государственная администрация оцифровывает книги и картины с помощью сканеров, подаренных Бременом для сохранения культурного наследия в условиях российских обстрелов.
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