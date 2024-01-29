Высокие визиты и бизнес-интересы: стали известны подробности многочисленных встреч с дипломатами в Одесской области и их "краеугольный" вопрос

Едва ли не каждую неделю Одесскую область посещают международные делегации со всего мира. О характере встреч и важнейших запросах партнеров в эксклюзивном комментарии УНН рассказали заместитель главы Одесской ОВА Сергей Кропива и директор профильного департамента Екатерина Марченко.

Детали

Крапива констатировал, что команда ОВА формирует сеть международных партнеров региона на постоянной основе. Благоприятные условия для поддержания прямых контактов с партнерами создает непосредственное граничение Одесской области с Румынией и Молдовой, размещение на территории региона 25 дипломатических учреждений иностранных государств и широкого круга представительств международных организаций.

Вопросы на повестке дня международных встреч обычно разные, продолжает Крапива. Политические делегации в основном интересуются вопросами безопасности, международные организации - гуманитарной ситуацией и поддержкой жителей и переселенцев, а бизнес-делегации рассматривают возможность сотрудничества в экономических проектах. Правда, в основном в послевоенное время. Но один краеугольный вопрос объединяет все делегации - это продовольственная безопасность, отмечает Крапива.

"Мир знает, какую фундаментальную роль наш морской зерновой экспорт играет для продовольственной безопасности. Да и вообще безопасность в Черном море, действенность норм международного права относительно мореплавания - это глобально важный фактор безопасности. Именно украинский аграрный экспорт является стабилизатором на глобальном рынке. Его блокирование россией ставит под угрозу нехватку продовольствия и голода более 400 миллионов человек из 70-ти стран мира", - напоминает заместитель главы Одесской обладминистрации.

После выхода россии из Черноморской зерновой инициативы были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов. По состоянию на 15 января 2024-го за все время функционирования коридоров в порты "Большой Одессы" зашло - 533 судна, вышло - 496 судов, в том числе 5 эвакуировано. По итогам 2023 года портами Одесской области перегружено 61,93 млн тонн грузов, из которых 48,97 млн тонн агропродукция на экспорт (зерновые, масло), приводит данные Кропива.

О многочисленности встреч с дипломатами в Одесской области рассказала и временно исполняющая обязанности директора Департамента международного сотрудничества и протокола Одесской областной государственной администрации Екатерина Марченко. По ее словам, в течение 2023 года Одесскую область посетили около 100 делегаций разного уровня.

"Это были встречи с высокопоставленными чиновниками, парламентариями и представителями таких стран: Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Италия, Испания, Эстония, Германия, Швеция, Франция, Румыния, Литва, Латвия, Чехия, Словения, Молдова, США, Нидерланды, Великобритания и др. Среди указанных мероприятий также были встречи с руководителями регионов-партнеров и представителями международных организаций, а также их высоким руководством. Каждая из этих встреч имела конкретную цель - привлечь помощь для нашей области и улучшить ее положение.

В частности с высокими визитами Одесскую область посетили: премьер-министры Дании и Нидерландов; министр обороны Литвы; Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель; министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, министры иностранных дел Украины, Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции, Соединенного Королевства, Франции; министр транспорта Франции; вице-премьер-министр по реинтеграции Молдовы; заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Финляндии; полномочный министр, специальный посланник по вопросам восстановления и укрепления устойчивости Украины; специальный уполномоченный Министерства иностранных дел Греции по вопросам Украины; федеральный министр экономического сотрудничества и развития; вице-президент немецкого Бундестага и депутаты немецкого Бундестага; депутат Национального совета Республики Австрия; постоянный представитель США в НАТО (2008-2009 гг), специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг) Курт Волкер, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

С начала вооруженного полномасштабного вторжения рф на территорию Украины Одесская область увеличила круг иностранных партнеров, продолжила вр.и.о. директора Департамента. В частности, в прошлом году формализованы отношения с двумя новыми межрегиональными партнерами - немецким Свободным Ганзейским городом Бремен и французским регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег.

"Давние партнерские отношения Одесской области с Поморским, Мазовецким, Подкарпатским, Люблинским и Лодзинским воеводствами способствовали тому, что именно польские регионы одними из первых после начала вторжения откликнулись и постоянно оказывали помощь. Сейчас же Республика Польша стала коммуникационной площадкой по послевоенному восстановлению Украины", - уточнила она.

Выделить роль той или иной страны в процессе жизнедеятельности региона сложно, говорит Марченко. Одесская область дорожит каждым партнером, добавляет она.

"К примеру, Итальянская Республика будет играть важную роль в будущем восстановлении Одесской области. Итальянские партнеры будут передавать свои лучшие наработки и опыт в области реставрации, защиты и охраны культурного наследия. Уже сегодня к работам по восстановлению исторического центра Одессы привлечены ведущие итальянские специалисты и предприятия. Уже сейчас происходит оценка повреждений разрушенного Спасо-Преображенского собора Одессы. Этот процесс уже формализован - 31 октября 2023 года состоялось официальное открытие "Лаборатории по восстановлению Украины" в Милане.

Также Греческая Республика будет играть значимую роль в процессе восстановления. Ведь учитывая особую роль города Одесса в истории Греции, греческая сторона готова присоединиться к восстановлению памятников архитектуры и исторического центра города Одесса, пострадавших во время российской агрессии. Греция также намерена открыть специальный офис по вопросам восстановления Одесской области", - приводит пример Марченко.

На 2024 год в направлении международного сотрудничества Одесская ОВА имеет амбициозные планы, говорит заместитель главы Одесской обладминистрации Крапива. Речь идет, среди прочего, о дальнейшей консолидации международного сообщества, выполнении ранее достигнутых договоренностей, качественном росте эффективности сотрудничества, формировании устойчивого положительного имиджа Одесской области и системном привлечении иностранных партнеров средствами экономической и публичной дипломатии для обеспечения потребностей жителей и развития Одесской области, рассказал он.

"Одной из основных задач на 2024 год является финализация работы по формированию Стратегии послевоенного восстановления и развития Одесской области. Эта стратегия станет планом действий, которые должны быть реализованы, чтобы решить актуальные для жителей проблемы, а также чтобы Одесская область достигла того успеха, которого она заслуживает. Стратегия разрабатывается с учетом процессов интеграции в европейское пространство, в основе которого лежит интегрированный подход для максимального использования потенциала региона", - добавляет он.

Параллельно команда ОВА продолжает актуализировать перечень приоритетных направлений помощи и якорных проектов региона в соответствии с европейскими нормами и стандартами.

"Финансовая поддержка восстановления - это мультиуровневый процесс, с которым без цифровой системы нам не справиться, как с точки зрения координации финансирования, так и с точки зрения управления проектами. Мы движемся к тому, чтобы все потребности области и проекты восстановления были объединены в одной цифровой системе, независимо от того, кто за них платит и кто реализует. Это важно для прозрачной приоритезации проектов к финансированию.

Наша цель - ввести эффективные инструменты и системы на локальном уровне. Именно поэтому вместе с партнерами в ближайшее время мы запустим платформу, которая будет оцифровывать все потребности и проекты для процесса восстановления области", - отметил Крапива.

К примеру, он рассказал о проекте SPILNOTA, который создается с целью координации международной и донорской помощи для обеспечения устойчивости и восстановления Одесской области.

"Значительные потребности региона и объемы помощи требуют эффективного механизма управления средствами и ресурсами, а также обеспечения максимального контроля и подотчетности их использования перед обществом и донорами.

Благодаря платформе SPILNOTA заявители, такие как Одесская ОВА, отдельные районы и громады, могут публиковать свои потребности и получать помощь, которая им нужна. В свою очередь, поставщики помощи, такие как международные доноры и благотворительные фонды, могут выбирать, какое направление или проект они готовы сейчас поддержать", - уточнил он.