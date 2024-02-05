МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект

В Министерстве культуры и информационной политики Украины обновили статистику поврежденных и уничтоженных россиянами объектов культурной инфраструктуры с начала полномасштабной российской агрессии. Согласно обновленным данным за месяц захватчики уничтожили 31 культурный объект, подсчитали в УНН.

Министерство культуры и информационной политики Украины продолжает фиксировать повреждения объектов культурной инфраструктуры в Украине в результате полномасштабной российской агрессии. Так, по состоянию на 25 января 2024 года убытки понесли 1938 объектов культурной инфраструктуры (в том числе учреждения культуры, подчиненные МКИП и другим ЦОИВ) без учета памятников культурного наследия. Из них 314 - уничтожены (16%). - сообщили в МинКульте.

Детали

По состоянию на конец января общие потери учреждений культуры государственной формы собственности составили: 28 ед. (9 %); коммунальной формы собственности: 1910 ед. (6 %).

Больше всего от захватчиков пострадала культурная инфраструктура в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской и г. Киеве, Николаевской, Луганской и Запорожской областях.

Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, подвергшихся повреждениям или разрушениям, являются клубные учреждения (48% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки).

В общем повреждены:

- клубные заведения - 929;

- библиотеки - 689;

- учреждения художественного образования - 154;

- музеи и галереи - 113;

- театры, кинотеатры и филармонии - 38;

- парки, зоопарки, заповедники - 12;

- цирки - 3.

Отмечается, что разрушениям подверглись клубные учреждения, библиотеки, музеи, театры, филармонии и учреждения художественного образования на территории 277 территориальных громад (18,9 % от общего количества ОТГ) в следующих областях:

Винницкой (3,2%),

Днепропетровской (19%),

Донецкой (83%),

Житомирской (17%),

Закарпатской (2%),

Запорожской (36%),

Киевской (27 %),

Луганской (46 %),

Львовской (4 %),

Николаевской (44 %),

Одесской (9 %),

Полтавской (2 %),

Сумской (51%),

Харьковской (54%),

Херсонской (43%),

Хмельницкой (17%),

Черкасской (6%),

Черниговской (47%),

Кировоградской (2 %)

По состоянию на конец января 2024 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации.

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Напомним

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики сообщали, что из-за российской агрессии в Украине с начала полномасштабного вторжения были разрушены или повреждены 872 памятника культурного наследия Украины.

Кроме того, по состоянию на 25 декабря 2023 года убытки понесли 1907 объектов культурной инфраструктуры. Общие потери учреждений культуры государственной формы собственности: 23 объекта (9%); коммунальной формы собственности: 1884 объекта (6%).