МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект

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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
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У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  111244 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  120510 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  229576 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  331724 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  323890 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  285322 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  279165 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229744 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект

Министерство культуры и информационной политики Украины обновило статистику, согласно которой по состоянию на 25 января 2024 года в результате российской агрессии было разрушено 1 938 объектов культурной инфраструктуры, из которых 314 - разрушены и 1 624 - повреждены.

Война •   •  13529 просмотра
МКИП: за месяц захватчики уничтожили в Украине 31 культурный объект

Зеленский об отставке Лапутиной: вопрос исключительно менеджмента

Президент обсудил с премьер-министром ужесточение политики по делам ветеранов и принял отставку министра по делам ветеранов как управленческое решение.

Война •   •  16743 просмотра
Зеленский об отставке Лапутиной: вопрос исключительно менеджмента

У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности

У короля Чарльза ІІІ диагностировали рак во время операции. Дальнейшие диагностические тесты выявили форму рака. Медики посоветовали монарху отложить публичные обязанности.

Общество •   •  14981 просмотра
У короля Великобритании обнаружили рак. Чарльз III отложит публичные обязанности

фсб россии утверждает, что сорвала покушение на "руководителя Крыма"

Оккупационные власти Крыма заявили, что российские силы безопасности сорвали заговор с целью убийства одного из крымских лидеров, хотя подробности были туманны, и подобные заявления уже делались ранее.

Война •   •  19087 просмотра
фсб россии утверждает, что сорвала покушение на "руководителя Крыма"

белорусскому подполковнику, который не поддержал войну рф против Украины, грозит до 20 лет заключения

В беларуси будут судить подполковника Антона Черемных за "государственную измену". Ему грозит от 10 до 20 лет заключения. Ранее подполковник не поддержал войну рф против Украины.

Война •   •  19332 просмотра
белорусскому подполковнику, который не поддержал войну рф против Украины, грозит до 20 лет заключения

"Шахтер" создал футбольную команду для раненых военных с ампутациями

ФК "Шахтер" объявляет о создании футбольной команды для раненых военнослужащих, потерявших конечности на войне, с целью обеспечения их реабилитации через спорт.

Спорт •   •  13061 просмотра
"Шахтер" создал футбольную команду для раненых военных с ампутациями

Обстрел Херсона: четыре человека погибли, один травмирован – Офис Генпрокурора

Четыре гражданских лица погибли во время российского обстрела Херсона 5 февраля, который сейчас расследуется как военное преступление.

Война •   •  19012 просмотра
Обстрел Херсона: четыре человека погибли, один травмирован – Офис Генпрокурора

На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин

Пограничники на Закарпатье во время поиска нарушителей границы случайно сбили мужчину. Работники ГПСУ сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении.

Криминал и ЧП •   •  15259 просмотра
На Закарпатье пограничники случайно сбили мужчин

Переработанная российская нефть и дальше попадает в Британию через "лазейку" - ВВС

Великобритания продолжает опосредованно импортировать миллионы баррелей российской нефти каждый год через нефтепродукты, переработанные из российской сырой нефти в таких странах, как Индия, которые затем экспортируются в Великобританию, подрывая западные санкции, направленные на ограничение доходов от российской нефти.

Война •   •  22379 просмотра
Переработанная российская нефть и дальше попадает в Британию через "лазейку" - ВВС

ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней

Украинский парламент снова будет голосовать за продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Кроме того, вынесут на переголосование законопроект о едином электронном реестре военнообязанных.

Война •   •  19382 просмотра
ВР завтра рассмотрит законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней