Потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 млрд долларов

Совокупные экономические, социальные и другие потери Украины по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 миллиардов долларов. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации третьей оценки убытков и потребностей на восстановление Украины (RDNA3), проведенной при участии Всемирного банка, сообщает УНН.

Совокупные экономические, социальные и другие потери Украины составляют почти 499 миллиардов долларов. Больше всего пострадали сектора торговли и промышленности, сельское хозяйство, энергетика и транспорт - сказал Шмыгаль.

По его словам, потребности на восстановление Украины составляют почти 486 миллиардов долларов.

"Из них на быстрое восстановление нужно потратить 15 миллиардов долларов. Мы видим, что за последний год потребности на восстановление продолжили расти. Особенно рост заметен в жилом секторе, где из-за действий врага разрушено или повреждено 10% от всего фонда жилья", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что также негативная динамика присутствует в аграрном секторе и в экологии из-за российского теракта на Каховской ГЭС и из-за заминирования наших земель.

Премьер-министр подчеркнул, что главным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация замороженных российских активов. Позиция Украины остается неизменной - платить должна россия.

"Должны запустить этот процесс уже в этом году. Использование доходов от активов рф считаем возможным промежуточным решением, которое не отменяет необходимость полной конфискации", - отметил Шмыгаль.

Несмотря на полномасштабную войну, правительство Украины при поддержке международных партнеров продолжает реализацию программы быстрого восстановления. В прошлом году восстановлено более 37 тыс. объектов. В то же время Правительство создает условия для привлечения частных инвестиций, которые позволят ускорить процесс восстановления и трансформацию нашей страны на пути в ЕС.

По словам премьера, привлечение и направление 15 млрд долларов в быстрое восстановление сгенерирует еще ориентировочно 5,5 млрд долларов частных инвестиций.

Мы рассчитываем привлечь иностранные инвестиции, не дожидаясь завершения войны, а уже сейчас. Определены приоритетные отрасли. Это оборонно-промышленный комплекс, энергетика, строительство, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, IT-сектор. Каждая из этих отраслей будет давать продукцию с высокой долей добавленной стоимости. И это будет работать на нашу экономическую устойчивость - подчеркнул Шмыгаль.

По оценкам ЮНЕСКО, на восстановление украинских культурных объектов, поврежденных войной, необходимо 9 миллиардов долларов и 10 лет