Світовий банк: потреба на відновлення України оцінюється у 486 млрд доларів

Загальна вартість відбудови та відновлення в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф оцінюють у 486 мільярдів доларів впродовж наступних десяти років, свідчить оновлений звіт RDNA3, оприлюднений Світовим банком, пише УНН.

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"Згідно з оцінкою, станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні становить 486 мільярдів доларів США впродовж наступного десятиліття. Ця цифра вища, ніж потреби, оцінені в 411 мільярдів доларів США рік тому", - ідеться у повідомленні СБ.

За оцінками української влади, лише у 2024 році країні знадобиться близько 15 млрд дол. для невідкладних пріоритетних заходів з відбудови та відновлення. Акцент, як вказано, - на підтримку та мобілізацію приватного сектору, а також на відновлення житла, соціальної інфраструктури та послуг, енергетики та транспорту.

У RDNA3 підкреслюється, що хоча близько 5,5 млрд дол. з цих потреб у фінансуванні вже забезпечені, близько 9,5 млрд дол. наразі залишаються не підкріпленими фінансуванням.

"Оцінка RDNA3, яка охоплює завдану шкоду за майже дворічний період з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року, демонструє, що пряма шкода в Україні сягнула майже 152 мільярдів доларів США", - ідеться у повідомленні,

Як зазначається, найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. Найбільша шкода зосереджена в Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях - тих самих областях, де була зафіксована найбільша шкода у попередній оцінці, зазначається у звіті.

"В Україні пошкоджено або зруйновано 10% житлового фонду, що призвело до тривалого переміщення українців з їхніх громад", - ідеться у повідомленні.

Також вказано, що руйнування дамби Каховської ГЕС та гідроелектростанції у червні 2023 року призвело до значних негативних наслідків для довкілля та сільського господарства, а також загострило проблеми, з якими вже зіткнулися люди, намагаючись забезпечити доступ до житла, води, продуктів харчування та медичних послуг.

Як повідомляється, загальні видатки, відображені в цифрі 486 млрд дол. на відновлення та відбудову, оцінка на 10 років, включають заходи, необхідні для "розбудови сучасного, низьковуглецевого, інклюзивного та стійкого до змін клімату майбутнього".

Найбільші потреби у відновленні та відбудові оцінюються у житловому секторі (17% від загального обсягу), далі йдуть транспорт (15%), торгівля і промисловість (14%), сільське господарство (12%), енергетика (10%), соціальний захист і забезпечення засобів до існування (9%), управління вибухонебезпечними предметами (7%). Загальні витрати для всіх секторів на розчищення залишків руйнувань і управління ними (і, за необхідності, на знесення) сягнули майже 11 мільярдів доларів США.

RDNA3, як вказано, також підкреслює постійний запит на реформи та політикиго бюджетного планування.

"Висновки RDNA3 доповнюють визначені пріоритети щодо реформ та інвестицій в "Плані України", який закладе основу для здійснення фінансування у межах програми Ukraine Facility на наступні чотири роки. Оскільки Україна готується до процесу вступу до ЄС, ці реформи та інвестиції підтримують принципи відбудови "краще, ніж було", та інституційну спроможність органів влади на національному та регіональному рівнях", - повідомили у СБ.

Також вказано, що з часу проведення останньої оцінки RDNA2 уряд України, за підтримки партнерів, задовольнив деякі з найбільш нагальних потреб. "Наприклад, за даними уряду України, у 2023 році на відновлення житлового сектору виділено 1 мільярд доларів США, причому більшу частину коштів спрямовано на ремонт і відбудову пошкоджених будівель. У транспортному секторі проведено аварійно-відновлювальні роботи на понад 2 000 км автомагістралей, шосе та інших національних доріг. У сфері освіти місцева влада відновила близько 500 навчальних закладів, а з січня 2023 року частка навчальних закладів, які мають бомбосховища, зросла з 68% до 80%", - зазначається у повідомленні.

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