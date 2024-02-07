Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору: Зеленський про заморожені активи рф
Київ • УНН
Президент України Зеленський закликає конфіскувати заморожені російські активи для фінансування оборони від російського тероризму.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заморожені активи рф мають бути конфісковані та працювати на захист проти терору, передає УНН.
"... це стосується заморожених російських активів – і держави-терориста, і осіб, які з нею пов’язані. Усе має бути конфісковане та працювати на захист від терору. Це справедливо – відповідати терористу. Справедливо знищувати терористів. І справедливо змусити державу-терориста платити за те, що вона робить. І ми максимально енергійно працюємо з нашими партнерами, щоб рішення щодо російських активів було якнайшвидше", - повідомив Зеленський у відеозверненні.
Нам потрібні заморожені активи рф, а не заморожений конфлікт – Кулеба 17.01.24, 16:46 • 25420 переглядiв