Нам потрібні заморожені активи рф, а не заморожений конфлікт – Кулеба

Україні потрібні заморожені активи рф, а не заморожений воєнний конфлікт. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Давосі, передає УНН із посиланням на МЗС.

Коли ми чуємо аргументи деяких експертів чи мислителів про те, що Україні, можливо, варто було би заморозити конфлікт, наша відповідь проста: нам потрібні заморожені активи рф, а не заморожений конфлікт. Саме таким має бути шлях вперед, аби надіслати чіткий сигнал усім у світі: якщо ти наважуєшся порушити правила, то ти будеш змушений заплатити за це - сказав глава МЗС України.

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Кулеба також наголосив на важливості формули миру та зауважив, що одним з ключових пунктів є відповідальність. А "відповідальність передбачає суд і відшкодування заподіяної шкоди".

Тому світу необхідно діяти зараз, щоб кількість міждержавних конфліктів і загострень у світі не зростала на тлі безкарності рф. Бо за словами голови МЗС вирішити нові суперечки буде набагато важче і дорожче, ніж зараз надати допомогу Україні.

Нагадаємо

Кулеба заявив на Всесвітньому економічному форумі, що 2024 рік має стати роком, коли Україна відновить повний контроль над своїм повітряним простором за підтримки винищувачів F-16, безпілотників і систем радіоелектронної боротьби, отриманих від союзників.

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