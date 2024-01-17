Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба
Украина хочет замороженные активы россии, а не замороженный конфликт, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил необходимость привлечения к ответственности, включая судебные процессы и возмещение убытков.
Украинский лыжник завоевал две медали на соревнованиях по скоростному спуску в Италии
Украинский горнолыжник Иван Ковбаснюк получил две медали на международных соревнованиях FIS в итальянском Кортина-д'Ампеццо. Он занял третье место в первом скоростном спуске и стал победителем во втором соревновании.
Белорусская армия не привлекалась и не привлекается к войне против Украины - ГУР
Белорусская армия не участвовала в конфликте с Украиной, несмотря на давление со стороны России, заявляет Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Украинская разведка продолжает отслеживать ситуацию на границе с Беларусью.
Премьер Бельгии заявил, что нужен механизм конфискации российских активов
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что Бельгия не против конфискации 280 млрд евро замороженных активов российского центрального банка, но выступает за то, чтобы был создан четкий механизм.
Оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине: есть повреждения
Российские войска в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области, повредив жилые дома и инфраструктуру.
Без помощи США и ЕС у россии будет возможность захватить Украину - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждает, что без помощи США и ЕС Украина будет уязвимой к захвату россией, что впоследствии может привести к войне между НАТО и рф. Зеленский также отметил, что оборона Украины значительно пострадает без иностранной помощи.
Папа Франциск в Давосе призвал к социальной сплоченности, братству и примирению
Папа Франциск, в послании к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, призвал их противостоять несправедливости в мире.
СБУ провела обыски во Львовской ОВА: что известно
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски во Львовской ОВА в связи с возможной противоправной деятельностью поставщика средств защиты.
Войска рф атаковали Херсон: погиб 65-летний мужчина
Российские войска атаковали Днепровский район Херсона, в результате чего погиб 65-летний мужчина.
ЕС готовит продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, Польша хочет внести изменения - министр
Как сообщается, Европейская комиссия готовит проект решения о продлении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года, несмотря на призывы некоторых стран-членов вернуться к пошлинам.