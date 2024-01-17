Нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт - Кулеба

Украине нужны замороженные активы рф, а не замороженный военный конфликт. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Давосе, передает УНН со ссылкой на МИД.

Когда мы слышим аргументы некоторых экспертов или мыслителей о том, что Украине, возможно, стоило бы заморозить конфликт, наш ответ прост: нам нужны замороженные активы рф, а не замороженный конфликт. Именно таким должен быть путь вперед, чтобы послать четкий сигнал всем в мире: если ты решаешься нарушить правила, то ты будешь вынужден заплатить за это - сказал глава МИД Украины.

Детали

Кулеба также отметил важность формулы мира и отметил, что одним из ключевых пунктов является ответственность. А "ответственность предусматривает суд и возмещение причиненного ущерба".

Поэтому миру необходимо действовать сейчас, чтобы количество межгосударственных конфликтов и обострений в мире не росло на фоне безнаказанности рф. Потому что по словам главы МИД решить новые споры будет гораздо труднее и дороже, чем сейчас оказать помощь Украине.

Напомним,

Кулеба заявил на Всемирном экономическом форуме, что 2024 год должен стать годом, когда Украина восстановит полный контроль над своим воздушным пространством при поддержке истребителей F-16, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, полученных от союзников.

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