россия должна заплатить: Зеленский призвал к конфискации замороженных активов рф

Активы рф должны быть найдены, заморожены и в конце концов конфискованы в пользу защиты от российской агрессии и помощь всем тем в Украине, кто пострадал от войны. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Президентом Эстонии Аларом Карисом в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

Для нас принципиально, чтобы россия несла полную ответственность за все проявления своего террора, за каждое совершенное преступление, за все разрушения, принесенные ее агрессией. Это касается и юридической ответственности преступников. Все российские убийцы и террористы должны понести ответственность - сказал Зеленский.

Президент отметил, что это касается и юридической, политической и финансовой ответственности.

"Россия должна заплатить полную цену за эту агрессию. Ее активы и активы всех лиц, связанных с государством-агрессором, должны быть найдены, заморожены и в конце концов конфискованы в пользу защиты от российской агрессии и помощи всем тем в Украине, кто пострадал от войны. Когда россия будет отвечать за ее войну и политически, и юридически и обязательно финансово, это будет важным вкладом в глобальную защиту мира и поучительным уроком для других потенциальных агрессоров", - подчеркнул Президент.

Зеленский отметил усилия президента Эстонии в этом деле - справедливости и ответственности рф.

"Я знаю, что в Эстонии сейчас готовится закон о российских активах, и Украина будет благодарна за действенность этого закона", - добавил Глава государства.

Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов

Напомним,

Эстония призывает союзников использовать для для восстановления Украины замороженные активы рф.