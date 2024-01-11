россия должна заплатить: Зеленский призвал к конфискации замороженных активов рф
Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины и помощи жертвам войны.
Trump says U.S. won't help Europe in likely attack on continent's countries - Breton
Представитель ЕС Тьерри Бретон напоминает, что Трамп заявил, что США не помогут Европе в случае нападения; Трамп также ранее предупреждал, что США могут выйти из НАТО.
На Закарпатье спасли заблудившуюся пару лыжников-фрирайдеров
Горные спасатели на Закарпатье нашли двух заблудившихся фрирайдеров в сумерках, после двух с половиной часов поисков.
Президент Эквадора заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркобандами
Президент Эквадора заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркогруппировками, называя их террористами после того, как они захватили в заложники охранников и устроили бунт, приведший к массовым арестам.
беларусь отправляет украинских детей на тренировки к военным - СМИ
беларусь отправила 35 украинских детей из оккупированного Антрацита в могилев для прохождения военной подготовки в экстремальных ситуациях.
Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки - Зеленский
Зеленский благодарит Эстонию за 17 оборонных пакетов и ценит их лидерство и обязательства помогать Украине до 2027 года.
На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле
Мужчина в Херсонской области получил травмы головы, подорвавшись на российской мине во время сельскохозяйственных работ.
Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левобережье, враг не прекращает безуспешные штурмовые попытки - ОК "Юг"
Силы обороны на юге продолжают мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу Днепра, выдержав 11 неудачных штурмов противника за сутки.
Суд арестовал имущество семьи и подконтрольных кампаний бизнесмена Гринкевича
Имущество львовского бизнесмена Гринкевича было арестовано после того, как его задержали за попытку подкупа следователя ГБР, а его компании обвинили в поставках некачественной продукции министерству обороны Украины.
В Международном суде ООН стартовало рассмотрение иска ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом
ЮАР просит суд принять срочные меры "для защиты от дальнейшего, серьезного и непоправимого ущерба правам палестинского народа".