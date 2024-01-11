Було би чесно використати заморожені активи рф для відбудови України - президент Естонії Каріс

Естонія закликає союзників використати для для відбудови України заморожені активи рф. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконфереції з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

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Алар Каріс зазначив, що у Естонії є конкретні плани щодо відбудови України на прийдешні роки.

Було би чесно використати заморожені активи російського агресора на цьому шляху. Ми наразі обговорюємо з нашими союзниками пропозиції, яким чином це можна зробити. Ми впевнені, що агресор повинен заплатити на відбудову України

Він також наголосив, що українська формула мира - це єдиний шлях досягти миру.

І ми активно працюємо над тим, щоб досягти цього. Ми не будемо відпочивати до того моменту, як повернуться депортовані діти. Поки не будуть притягнуті до відповідальності тих, хто в цьому винен