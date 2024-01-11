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Було би чесно використати заморожені активи рф для відбудови України - президент Естонії Каріс

Було би чесно використати заморожені активи рф для відбудови України - президент Естонії Каріс

Київ • УНН

 • 19462 перегляди

Естонія закликає використовувати заморожені російські активи для відновлення України та підтримує українську формулу миру.

Естонія закликає союзників використати для для відбудови України заморожені активи рф. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконфереції з президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

Деталі

Алар Каріс зазначив, що у Естонії є конкретні плани щодо відбудови України на прийдешні роки.

Було би чесно використати заморожені активи російського агресора на цьому шляху. Ми наразі обговорюємо з нашими союзниками пропозиції, яким чином це можна зробити. Ми впевнені, що агресор повинен заплатити на відбудову України

- сказав президент Естонії.

Він також наголосив, що українська формула мира - це єдиний шлях досягти миру.

І ми активно працюємо над тим, щоб досягти цього. Ми не будемо відпочивати до того моменту, як повернуться депортовані діти. Поки не будуть притягнуті до відповідальності тих, хто в цьому винен

- додав президент.

Нагадаємо

Президент Естонії Алар Каріс виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї проти росії, виступаючи за необмежену підтримку.

Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів11.01.24, 05:45 • 39045 переглядiв

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