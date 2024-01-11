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Естонія проти обмежень на удари по росії західною зброєю - президент Естонії

Естонія проти обмежень на удари по росії західною зброєю - президент Естонії

Київ • УНН

 • 26230 перегляди

Президент Естонії Алар Каріс виступає проти обмежень на використання Україною західної зброї проти росії, виступаючи за необмежену підтримку. Естонія обіцяє надати Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року.

Естонія проти обмежень на удари по росії зброєю, яку дають Україні західні партнери. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконфереції з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні у четвер 11 січня, передає кореспондент УНН.

Деталі

Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об’єкти на території агресора. Тому не повинно бути жодних обмежень, на ті озброєння, які передаються Україні

- сказав Каріс.

Нагадаємо

Естонія обіцяє надати Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року. Президент Каріс закликає до більшої солідарності та підтримки України.

Україна та Литва підписали меморандум про спільні військові проєкти10.01.24, 22:42 • 26246 переглядiв

Павло Башинський

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