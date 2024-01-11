Естонія проти обмежень на удари по росії західною зброєю - президент Естонії

Естонія проти обмежень на удари по росії зброєю, яку дають Україні західні партнери. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконфереції з президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні у четвер 11 січня, передає кореспондент УНН.

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Надаючи нашу підтримку, ми не можемо запобігти тому, щоби знищувати об’єкти на території агресора. Тому не повинно бути жодних обмежень, на ті озброєння, які передаються Україні - сказав Каріс.

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Естонія обіцяє надати Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року. Президент Каріс закликає до більшої солідарності та підтримки України.

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