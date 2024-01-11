Эстония против ограничений на удары по России западным оружием - президент Эстонии

Эстония против ограничений на удары по России оружием, которое дают Украине западные партнеры. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллинне в четверг, передает корреспондент УНН.

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Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить то, чтобы уничтожать объекты на территории агрессора. Поэтому не должно быть никаких ограничений, на те вооружения, которые передаются Украине - сказал Карис.

Напомним,

Эстония обещает предоставить Украине 1,2 млрд евро помощи до 2027 года. Президент Карис призывает к большей солидарности и поддержке Украины.

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