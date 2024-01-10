Украина и Литва подписали меморандум о совместных военных проектах

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Литовская ассоциация оборонной промышленности и промышленности безопасности подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке совместных проектов в сфере беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования, программного обеспечения и других передовых военно-технических решений, в частности в области кибербезопасности и связи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на платформе Х, передает УНН.

Детали

Отмечается, что письма о намерениях также подписало АО "Украинская оборонная промышленность" с компаниями RSI Europe, Brolis Semiconductors, DMEXS и NT Service.

Эти литовские компании занимаются инновационными разработками и производством современных средств радиоэлектронной борьбы, систем дистанционного инициирования подрыва, оптики для стрелкового оружия и систем наблюдения.

В этом году главная цель Украины - заключить как можно большее количество таких соглашений с партнерами, а также максимально увеличить новые производственные мощности подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что нынешняя ситуация с безопасностью в Европе требует от всех стран наращивать объемы производства в оборонной промышленности.

В то же время, как подытожил Зеленский, цель Украины - развивать новые мощности и расширять оборонное производство.

Мы модернизируем арсенал Европы, чтобы защитить свободу для всех европейцев отметил президент Украины.

Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве