Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве, в частности, по средствам борьбы с дронами. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

Ваша поддержка нашего государства является чрезвычайно значимой. Оружие, техника, мощные пакеты, тренировки наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию. Все это придает нам силы. Я благодарен за новую оборонную поддержку, о которой мы сейчас договорились. Не просто за помощь, а за совместное производство. В частности, средств борьбы с дронами, а также по другим направлениям в оборонном производстве. Соответствующие документы сегодня заключены - сказал Зеленский.

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Науседа сообщил, что на Совете Национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро.

Науседа добавил, что подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества.