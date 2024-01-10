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Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном производстве

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 13:07  •  13916 просмотра

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Украина и Литва договариваются о совместном оборонном производстве, сосредотачиваясь на оружии против беспилотников.

Украина и Литва подписали документы о совместном оборонном  производстве, в частности, по средствам борьбы с дронами. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает корреспондент УНН.

Ваша поддержка нашего государства является чрезвычайно значимой. Оружие, техника, мощные пакеты, тренировки наших воинов, лидерство Литвы в коалиции по разминированию. Все это придает нам силы. Я благодарен за новую оборонную поддержку, о которой мы сейчас договорились. Не просто за помощь, а за совместное производство. В частности, средств борьбы с дронами, а также по другим направлениям в оборонном производстве. Соответствующие документы сегодня заключены 

- сказал Зеленский.

Дополнение

Науседа  сообщил, что на Совете Национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро.

Науседа  добавил, что подписанные сегодня соглашения между украинской и литовской оборонной промышленностью являются еще одним примером нашего тесного военного сотрудничества.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне  виробництво
Ukraine and Lithuania sign documents on joint defense production
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