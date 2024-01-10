Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне виробництво, зокрема, щодо засобів боротьби з дронами. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.

Ваша підтримка нашої держави є надзвичайно значущою. Зброя, техніка, потужні пакети, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування. Все це додає нам сили. Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої ми зараз домовилися. Не просто за допомогу, а за спільне виробництво. Зокрема, засобів боротьби з дронами, а також щодо інших напрямків в оборонному виробництві. Відповідні документи сьогодні укладені