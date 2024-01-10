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Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне  виробництво

Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне  виробництво

Київ • УНН

 • 25745 перегляди

Україна та Литва домовляються про спільне оборонне виробництво, зосереджуючись на зброї проти безпілотників.

Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне  виробництво, зокрема, щодо засобів боротьби з дронами. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, передає кореспондент УНН.

Ваша підтримка нашої держави є надзвичайно значущою. Зброя, техніка, потужні пакети, тренування наших воїнів, лідерство Литви в коаліції щодо розмінування. Все це додає нам сили. Я вдячний за нову оборонну підтримку, щодо якої ми зараз домовилися. Не просто за допомогу, а за спільне виробництво. Зокрема, засобів боротьби з дронами, а також щодо інших напрямків в оборонному виробництві. Відповідні документи сьогодні укладені 

- сказав Зеленський.

Доповнення

Наусєда  повідомив, що на Раді Національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро.

Наусєда  додав, що підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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