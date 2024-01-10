Литва схвалила пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро
Київ • УНН
Рада національної оборони Литви погодила пакет військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро, включаючи боєприпаси та БТРи.
На Раді Національної оборони Литви було схвалено пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро. В січні відправлять, зокрема, боєприпаси, а в лютому бронетранспортери M577. Про це заявив президент Литви Гітанас Наусєда під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
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"На Раді Національної оборони Литви ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги Україні на 200 млн євро. В січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому бронетранспортери M577", - сказав Наусєда.
Він зазначив, що Литва буде тренувати українських солдатів та зміцнювати співпрацю в оборонній промисловості.
Доповнення
В грудні повідомлялося, що Литва передала Збройним силам України боєприпаси до протитанкових гранатометів малої дальності.