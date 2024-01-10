Литва одобрила пакет военной помощи Украине на 200 млн евро
Киев • УНН
Совет национальной обороны Литвы согласовал пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов евро, включая боеприпасы и БТРы.
На Совете Национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро. В январе отправят, в частности, боеприпасы, а в феврале бронетранспортеры M577. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.
Детали
"На Совете Национальной обороны Литвы мы одобрили пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро. В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале бронетранспортеры M577", - сказал Науседа.
Он отметил, что Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности.
Дополнение
В декабре сообщалось, что Литва передала Вооруженным силам Украины боеприпасы к противотанковым гранатометам малой дальности.
Литва одобрила пакет военной помощи Украине на 200 млн евро
Совет национальной обороны Литвы согласовал пакет военной помощи Украине на сумму 200 миллионов евро, включая боеприпасы и БТРы.
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