Литва одобрила пакет военной помощи Украине на 200 млн евро

На Совете Национальной обороны Литвы был одобрен пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро. В январе отправят, в частности, боеприпасы, а в феврале бронетранспортеры M577. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Детали

"На Совете Национальной обороны Литвы мы одобрили пакет долгосрочной военной помощи Украине на 200 млн евро. В январе мы снова отправим в Украину боеприпасы, генераторы, системы детонации, а в феврале бронетранспортеры M577", - сказал Науседа.

Он отметил, что Литва будет тренировать украинских солдат и укреплять сотрудничество в оборонной промышленности.

Дополнение

В декабре сообщалось, что Литва передала Вооруженным силам Украины боеприпасы к противотанковым гранатометам малой дальности.