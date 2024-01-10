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Україна та Литва підписали меморандум про спільні військові проєкти

Україна та Литва підписали меморандум про спільні військові проєкти

Київ • УНН

 • 26246 перегляди

Україна та Литва домовилися співпрацювати у військово-технічних проектах, зосередившись на таких сферах, як безпілотники, радіоелектронна боротьба та кібербезпека.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Литовська асоціація оборонної та безпекової промисловості підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки спільних проєктів у сфері безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, обладнання для розмінування, програмного забезпечення та інших передових військово-технічних рішень, зокрема в галузях кібербезпеки та зв'язку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на платформі Х, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що листи про наміри також підписало АТ "Українська оборонна промисловість" із компаніями RSI Europe, Brolis Semiconductors, DMEXS та NT Service.

Ці литовські компанії займаються інноваційними розробками та виробництвом сучасних засобів радіоелектронної боротьби, систем дистанційного ініціювання підриву, оптики для стрілецької зброї та систем спостереження.

Цього року головна мета України – укласти якомога більшу кількість таких угод із партнерами, а також максимально збільшити нові виробничі потужності

наголосив Зеленський.

Він додав, що нинішня безпекова ситуація у Європі вимагає від усіх країн нарощувати обсяги виробництва в оборонній промисловості.

У той же час, як підсумував Зеленський, мета України – розвивати нові потужності та розширювати оборонне виробництво.

Ми модернізуємо арсенал Європи, щоб захистити свободу для всіх європейців

відзначив президент України.

Україна та Литва підписали документи про спільне оборонне  виробництво10.01.24, 15:07 • 25745 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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