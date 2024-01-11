Україна потребує більшого і кращих озброєнь - президент Естонії

Внесок Естонії в допомогу Україні від початку повномасштабної війни і до 2027 року буде становити 1,2 млрд євро. Також уряд Естонії буде надавати Україні 0,25% оборонного бюджету до 2027 року. Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь. Про це заявив президент Естонії Алар Каріс під час спільної пресконфереції з Президентом України Володимиром Зеленським у Таллінні у четвер, передає кореспондент УНН.

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"Результат цієї війни залежить від нашої здатності бути солідарними одне з одним і гарантувати довгострокову підтримку Україні. Ми повинні разом працювати в наших зусиллях. Послабити агресора санкціями, і нам потрібно впевнитися, що санкції не можна буде обійти. Агресор повинен бути ізольований політично", - сказав Каріс.

Він додав, що ЄС вже надав підтримку Україні на 85 млрд євро, і "цю підтримку потрібно продовжувати".

Довгостроковий внесок Естонії в допомогу Україні від початку повномасштабної війни і до 2027 року буде становити 1,2 млрд євро. Україна потребує більшого і потребує кращих озброєнь. Ми повинні підвищити військове виробництво в межах ЄС, щоб Україна отримала все те, що вона повинна отримати. І не завтра, а вже сьогодні. Наші дії повинні бути спрямовані на упередження будь-які агресивні війни в Європі в майбутньому - сказав Каріс.

Окрім того, президент країни запевнив, Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"На період з 2024 року по 2027 ми (Естонія - ред.) будемо надавати Україні 0,25% нашого оборонного бюджету. Ми закликаємо всіх інших надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть", - наголосив президент Естонії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Таллінні з естонським колегою Аларом Карісом.

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