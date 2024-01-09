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"Люди звикли до війни, громадська думка сповільнює рішення": прем'єрка Естонії закликає до роз'яснення на Заході важливості підтримки України

"Люди звикли до війни, громадська думка сповільнює рішення": прем'єрка Естонії закликає до роз'яснення на Заході важливості підтримки України

Київ • УНН

 • 36420 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликає до послідовної адвокації на підтримку України, на тлі того, як Естонія планує військову допомогу в розмірі 0,25% свого ВВП протягом чотирьох років.

У світі необхідно проводити послідовну роз'яснювальну роботу щодо важливості підтримки України. Адже протягом останніх місяців люди звикли до війни, і в демократичних країнах швидкість ухвалення рішень уповільнюється через громадську думку. Про це сказала прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас 8 січня, пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі

Каллас повідомила, що влада Естонії має намір надавати військову підтримку Україні обсягом 0,25% ВВП протягом наступних чотирьох років. 

"Якщо кожна країна внесе по 0,25%, це те, що потрібно Україні для перемоги у цій війні", - зазначила Каллас.

Очільниця естонського уряду закликала партнерів по всьому світу наслідувати приклад Таллінна.

Естонський прем'єр-міністр наголосила, що "за останні місяці люди звикли до війни, а в демократичних країнах громадська думка уповільнює ухвалення рішень". Тому, вважає Каллас, необхідно вести "послідовну роз'яснювальну роботу" щодо важливості підтримки України.

За словами політика, з 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу обсягом 500 млн євро. "Це необхідно і для забезпечення нашої безпеки", - пояснила прем'єр-міністр країни. Каллас додала, що найближчими роками Таллінн також виділятиме Києву по 14 млн євро на рік на відновлення України та супутні проекти.

Доповнення

За даними Кільського інституту світової економіки, до кінця жовтня 2023 року Естонія пообіцяла передати або вже передала Україні військову та гуманітарну допомогу обсягом 461 млн євро. Обсяг підтримки становив 1,31% ВВП Естонії, за цим показником країна перебуває на третьому місці у світі (Норвегія – на першому, Литва – на другому, Латвія – на четвертому).

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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