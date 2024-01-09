"Люди привыкли к войне, общественное мнение замедляет решения": премьер Эстонии призывает к разъяснению на Западе важности поддержки Украины

В мире необходимо проводить последовательную разъяснительную работу о важности поддержки Украины. Ведь в течение последних месяцев люди привыкли к войне, и в демократических странах скорость принятия решений замедляется из-за общественного мнения. Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 января, пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Каллас сообщила, что власти Эстонии намерены оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет.

"Если каждая страна внесет по 0,25%, это то, что нужно Украине для победы в этой войне", - отметила Каллас.

Глава эстонского правительства призвала партнеров по всему миру последовать примеру Таллинна.

Эстонский премьер-министр подчеркнула, что "за последние месяцы люди привыкли к войне, а в демократических странах общественное мнение замедляет принятие решений". Поэтому, считает Каллас, необходимо вести "последовательную разъяснительную работу" о важности поддержки Украины.

По словам политика, с 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь в размере 500 млн евро. "Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности", - пояснила премьер-министр страны. Каллас добавила, что в ближайшие годы Таллинн также будет выделять Киеву по 14 млн евро в год на восстановление Украины и сопутствующие проекты.

Дополнение

По данным Кильского института мировой экономики, до конца октября 2023 года Эстония пообещала передать или уже передала Украине военную и гуманитарную помощь в размере 461 млн евро. Объем поддержки составил 1,31% ВВП Эстонии, по этому показателю страна находится на третьем месте в мире (Норвегия - на первом, Литва - на втором, Латвия - на четвертом).